Yaz aylarının vazgeçilmezleri olan meyveler, hem serinletici hem de vitamin dolu birer hazine. Karpuz, kiraz, şeftali, erik, kayısı gibi meyveler, yüksek su içeriğiyle vücudu hidrate ederken, zengin vitamin ve mineralleriyle sağlığa sayısız fayda sağlıyor.

Karpuz, %90’dan fazla su içerdiği için sıcak günlerde ideal bir nem kaynağı. Likopen açısından zengin olması kalp sağlığını korur, kan basıncını düşürür ve kanser riskini azaltır. Ayrıca idrar söktürücü etkisiyle böbrekleri temizler.

Kiraz, güçlü antioksidanlarla dolu. Melatonin üretimini destekleyerek kaliteli uyku sağlar, gut hastalığına iyi gelir ve iltihaplanmayı azaltır. Düşük kalorili olmasıyla kilo kontrolüne de yardımcı olur.

Şeftali, A ve C vitaminleriyle cildi güzelleştirir, sindirimi kolaylaştırır. Lif içeriği yüksek olduğundan kabızlığı önler, potasyumla tansiyonu dengeler.

Erik ve kayısı ise lif bombası. Kayısı, beta karotenle göz sağlığını korur, kabızlığa çare olur ve kansızlığa iyi gelir. Erik, bağırsakları düzenler, bağışıklığı güçlendirir.

Üzüm ve incir gibi meyveler de antioksidanlarla yaşlanmayı geciktirir, kemik sağlığını destekler. Uzmanlar, günde 2-3 porsiyon yaz meyvesi tüketimini öneriyor. Ancak şeker oranı yüksek olanlarda (karpuz, üzüm) aşırıya kaçmamak önemli.





