Yaz öncesi botoks tedavilerinin faydaları

Estetik uygulamalardaki başarısı ile akıllara kazınan botoks işlemi hakkında merak edilenleri Uzman Dr. Şafak Göktaş güvencesi ile paylaşıyoruz.

BOTOKS NEDİR?

Botoks; yaş alma, direkt güneşe maruz kalma, stres, cilde yanlış bakım yapma gibi etkenlerin cildimizde iz bıraktığı kırışıklıkları gidermek amacı ile uygulanan bir bakteriden salgılanan botulinum maddesidir. Botoks ile kırışan bölgenin bulunduğu yerdeki kasa girilerek oradaki kasın daha az kasılması sağlanır ve bu sayede kırışıklıklar azalır. Etkisi 4 ile 6 ay sürmektedir. Kişi, botoksun etkisini kaybetmeye başladığı zaman ikinci seansa geldiği takdirde botoksun etkisi 6 ile 8 ay arasına çıkmaktadır.

Özellikle, güneşten dolayı yaz aylarında mimiklerimizi daha fazla kullanırız. Güneşten dolayı kaş çatma mimiğini daha çok kullanırız. Yaza girmeden önce, botoks yaptırmak hem mimiklerimizi çok yoğun kullanmamızı engeller hem de geleceğe yönelik yatırım olur. Düzenli botoks yapımında, mimik yapmazken oluşabilecek kırışıklıklar ortadan kalkar.

Botoks; alın, kaz ayakları, kaş arası, çene kırışıklıkları, çene, aynı zamanda, tedavi amaçlı çene/diş sıkmaları ve diş gıcırdatmalarında, el, ayak, koltukaltı terlemesinde ve migren tedavisi için kullanılır.

MİGREN BOTOKS NEDİR?

Günümüzde, kozmetik amaçlı yapılan botoks uygulaması eskiden tedavi amaçlı kullanılmaktaydı. İlaç ile migreni geçmeyen kişilere bu yöntem uygulanarak migren ağrısı gidermek hedeflenmektedir. Aynı zamanda, yaşam kalitesi artmakta, uyku düzeni sağlanmakta ve mutluluk hormonu salgılanmaktadır. Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış migren botoks; yoğun bir şekilde bir botoks tüpü kullanılarak yapılır. Ense kökünden başlanır, kafa içinde bulunan birçok kas içine, temporal bölge ve alın kısmına uygulanır.

MASSETER BOTOKS NEDİR?

Estetik amaçlı çene çizgisi ve yüzü geniş olan kişilerde çene çizgisini belirginleştirmek ve yüzünü inceltmek için yapılan botokstur. Masseter, çiğneme kasına verilen addır. Çene çizgisini belirginleştirmek ve yüzü inceltmek dışında diş gıcırdatması, diş sıkması için yapılan masseter botoks oldukça etkili sonuç vermektedir. Masseter botoksu yaptırdıktan kısa bir süre sonra; hem çeneniz daha düz bir şekil almış olacak ve yüz hattı incelecek hem de diş gıcırdatması minimale inmiş olacaktır. 15 gün sonra doktor kontrolü yapılır. Botoksun etkisi 4 ile 6 aya kadar değişir. 4 ile 6 ay arasında tekrar işlemi uyguladığınız takdirde masseter botoksun süresi uzayacak ve zamanla 1 seneye kadar dayanıklılık gösterecektir. Etkisi 2 ila 3 uygulamadan sonra daha çok hissedilir.

TERLEME İÇİN BOTOKS

Çeşitli nedenlerden dolayı, hemen herkesin terleme sorunu olmaktadır. Ancak bazı kişilerde terleme normalin oldukça üstündedir. Burada botoks devreye girmektedir. Aşırı terlemeden dolayı rahatsızlık hissi oluşabilir. En çok koltuk altı, el ve ayakta görülen terleme problemi botoks ile azaltılabilinir. İlk seansta sonuç alınır. Etkisi 4 ile 6 ay arasında değişir. İşlemden önce kişi uyuşturucu krem ile uyuşturulur. Yaklaşık 20 dakika süren bu işlemde, ilk seanstan itibaren sonuç alınmaya başlanır. Ciddi bir yan etki beklenmez.

BOTOKS güvenli midir?

Evet. Botoks, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından ve dünyada 70’ten fazla ülkede onaylı, 2000’in üzerinde bilimsel çalışma yapılmış bir ilaçtır. 20 yıldır kullanılmaktadır. Her yıl milyonlarca kişi bu uygulamaları güvenle tercih etmektedir.

BOTOKS uygulamasının etki süresi kaç aydır?

BOTOX etkisi hastadan hastaya ve uygulanan doza bağlı değişiklik gösterebilir, etki süresi ortalama 4-6 aydır. İlacın etkisi, enjeksiyondan 2-3 gün sonra belirmeye başlar, 1-2 haftada tam olarak ortaya çıkar.

BOTOKS tekrarlandıkça, etkinliği azalır mı?

Teorik olarak Botoksa karşı antikor gelişme olasılığı mümkün olsa da, yüz estetik uygulamalarında şimdiye kadar Botoksa karşı gelişmiş ve klinik etkinliği azaltıcı herhangi bir antikor gelişimi saptanmamıştır.

Botoksun üretim sürecinde değişiklik yapıldığı için etki eskisi kadar uzun sürmüyor mu?

Botoksun üretim sürecinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Uzun yıllardır aynı standartlarda, FDA ve Avrupa İlaç Dairesi kriterlerine uygun yüksek teknolojili üretim yapılmaktadır.

BOTOKS uygulaması ağrılı mıdır?

Bu uygulama öncesinde lokal anestezik krem ile uygulama bölgesi uyuşturulur, böylece enjeksiyon oldukça ağrısızdır.

BOTOKS uygulaması sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Uygulama sonrasında cildinizde geçici hassasiyet, şişkinlik veya morarma olabilir, fakat bu durum sosyal hayatınıza dönmenizi engellemez. 12 saat makyaj yapılmamalı, 2 hafta direkt güneş ışığı, hamam, sauna, solaryum, buhar banyosu, sıcak duş gibi sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır.