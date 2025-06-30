Yaz ortasında Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu!

Kağızman ilçesinde sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü, ahırları su bastı.

İlçe sakinlerinden Taha Ayhan, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Kısa sürdü ama etkisi gerçekten büyüktü. Araçlar durdu, yollar adeta dolu ile kaplandı, bu kadar yoğun dolu yağışını ilk kez gördüm." dedi.

SARIKAMIŞ

Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve dolu olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bahçelerin beyaza büründüğü ilçede bazı vatandaşlar, araçlarını üzerini halı ve brandayla örterek doludan korumaya çalıştı.