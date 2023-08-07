Yaz Şarkısı 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?

Başrolleri Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın paylaştığı Yaz Şarkısı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?

Yaz Şarkısı 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın başrollerinde yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman?

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yaz Şarkısı 6. bölümü 13 Ağustos Pazar günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

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YAZ ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ramazan Demirli'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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