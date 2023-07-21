Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrolleri Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın paylaştığı Yaz Şarkısı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın başrollerinde yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yaz Şarkısı 3. bölümü 23 Temmuz Pazar günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

lkyjhmklynsj.jpg

Öne Çıkanlar
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
Soruyoruz Fulya hanım bunun neresi iftira?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye ceza çağrısı: Yönetmeliği uygulayın Spor
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye ceza çağrısı: Yönetmeliği uygulayın
Strasbourg Beşiktaş'a Sahi Dion ile cevap verdi Spor
Strasbourg Beşiktaş'a Sahi Dion ile cevap verdi
Uzmanından KOAH hastalarına yayla uyarısı Sağlık
Uzmanından KOAH hastalarına yayla uyarısı
Eldeki uyuşma neyin habercisi Sağlık
Eldeki uyuşma neyin habercisi
Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü Güncel
Emre Ulaş'tan halkın hislerine tercüman olan zam karikatürü
Trans birey, kadınlar tarafından öldüresiye dövüldü Güncel
Trans birey, kadınlar tarafından öldüresiye dövüldü
Müzik efsanesi Tony Bennett hayatını kaybetti Magazin
Müzik efsanesi Tony Bennett hayatını kaybetti