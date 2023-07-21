Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can’ın başrollerinde yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yaz Şarkısı yeni bölüm ne zaman? Yaz Şarkısı 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YAZ ŞARKISI KONUSU NEDİR?

Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul'da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz'ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

YAZ ŞARKISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yaz Şarkısı 3. bölümü 23 Temmuz Pazar günü FOX TV ekranlarında yayınlanacak.