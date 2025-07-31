Yaz şenliğinde çocuklar doyasıya coştu!

Kaynak: İHA
Yaz şenliğinde çocuklar doyasıya coştu!

Çilimli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz akşamı şenliğinde büyükler çocukluğuna döndü, küçükler içe gösterilerle eğlendi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen yaz şenliği yoğun ilgi gören keyif dolu bir akşama dönüştü. Tiyatro gösterilerinden çocuklara özel yarışmalara, sürpriz hediyelerden ikramlara kadar her detayıyla unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte, 7'den 70'e herkes bir aradaydı.

Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, "Şenliğimize katılarak bizlerle bu güzel akşamı paylaşan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle" ifadelerinde bulundu.

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