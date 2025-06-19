Yaz sıcağında bebekleri bekleyen görünmez riskler

Yaz ayları, güneşin sıcak yüzünü gösterirken bebekler için beklenmedik tehlikeleri de beraberinde getirdi.

Sıcak hava dalgaları, ultraviyole (UV) ışınları, dehidrasyon ve enfeksiyon riskleri, özellikle yenidoğanlar ve bir yaş altı bebekler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, yaz mevsiminde bebeklerin korunması için alınması gereken önlemleri ortaya koydu

Ebeveynlerin bu dönemde dikkatli olması, miniklerin sağlığını korumak için hayati önem taşıdı.

SICAK HAVA VE DEHİDRASYON TEHLİKESİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sıcak hava dalgalarının bebekler ve küçük çocuklar için ölümcül olabileceğini belirtti.

Yayımlanan bir WHO raporuna göre, 5 yaş altı çocuklar, aşırı sıcaklara karşı yetişkinlere oranla daha savunmasız. Bebeklerin vücut ısısını düzenleme mekanizmaları henüz tam gelişmediği için, sıcak havalarda hızla dehidrasyon (susuz kalma) riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Harvard Tıp Fakültesi’nden pediatri uzmanı Dr. Claire McCarthy, “Bebeklerin terleme kapasitesi sınırlıdır ve bu da onları sıcak çarpmasına daha yatkın hale getirir” dedi.

McCarthy, ebeveynlere bebekleri serin tutmak için hafif, pamuklu kıyafetler giydirmelerini ve sık sık sıvı takviyesi yapmalarını önerdi. Özellikle anne sütüyle beslenen bebeklerde, emzirme sıklığının artırılması gerektiğini vurguladı.

GÜNEŞ IŞINLARININ CİLDE ZARARI

Yazın bebekleri bekleyen bir diğer tehlike ise UV ışınları. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre, bebeklerin cildi yetişkinlere kıyasla daha ince ve hassas, bu da onları güneş yanıklarına ve uzun vadede cilt kanseri riskine karşı daha savunmasız kıldı.

“Journal of Pediatrics” dergisinde yayımlanan bir çalışma, 6 aydan küçük bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerektiğini, çünkü bu yaş grubunda güneş koruyucu ürünlerin kullanımının bile riskli olabileceğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi’nden dermatolog Dr. Emma Wedgeworth, “Bebekler için en iyi koruma, gölgede kalmak ve geniş kenarlı şapkalar kullanmaktır. 6 aydan büyük bebeklerde ise mineral bazlı, bebeklere uygun güneş kremleri tercih edilmeli” dedi. Wedgeworth, ebeveynlerin güneş kremini her iki saatte bir yenilemesi ve bebeklerin sabah 10 ile öğleden sonra 4 saatleri arasında dışarı çıkarılmaktan kaçınılması gerektiğini ekledi.

ENFEKSİYON RİSKİ VE HİJYEN SORUNLARI

Yaz aylarında artan nem ve sıcaklık, bakteriyel ve viral enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Aaron Milstone, “Havuz suyunda bulunan klor, bebeklerin hassas cildini tahriş edebilir. Ayrıca, kirli sularda bulunan bakteriler, ciddi gastrointestinal enfeksiyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Milstone, bebeklerin yalnızca temiz ve düzenli kontrol edilen havuzlarda yüzdürülmesini, ardından hemen duş aldırılmasını önerdi.

GÜVENLİ UYKU VE ANİ BEBEK ÖLÜMÜ SENDROMU (ABÖS)

Yazın yüksek sıcaklıklar, bebeklerin uyku ortamını da riske atıyor. Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS), sıcak havalarda daha sık görülüyor. “Pediatrics” dergisinde yayımlanan bir araştırma, aşırı ısınmanın ABÖS riskini artırdığını gösteriyor. Bebeklerin yüzüstü veya yan yatması, yumuşak yataklarda uyuması ve odanın aşırı sıcak olması, bu riski daha da yükseltti.

Amerikan Pediatri Akademisi’nden Dr. Rachel Moon, “Bebekler sırtüstü yatmalı ve odanın sıcaklığı 20-22 derece arasında olmalı. Hafif bir battaniye yerine uyku tulumu tercih edilirse, hem bebek serin kalır hem de boğulma riski azalır” dedi. Moon, ebeveynlerin odada vantilatör kullanabileceğini, ancak doğrudan bebeğe üflememesi gerektiğini vurguladı.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Uzmanlar, yaz aylarında bebeklerin sağlığını korumak için şu adımların atılmasını önerid:

Sıvı alımını artırın: Anne sütü veya formül mama ile beslenen bebeklerde sık beslenme sağlayın.

Güneşten koruyun: Geniş kenarlı şapkalar, UV korumalı kıyafetler ve gölgeli alanlar kullanın.

Hijyene dikkat edin: Bebeklerin ellerini ve oyuncaklarını sık sık temizleyin, havuz sonrası duş aldırın.

Serin bir ortam oluşturun: Bebeklerin uyuduğu odanın sıcaklığını kontrol edin ve hafif kıyafetler giydirin.

Yaz mevsimi, bebekler için hem keyifli hem de riskli bir dönem. Sıcaklık, güneş ışınları ve enfeksiyonlar, minik bedenleri zorlayabilir. Ancak doğru önlemlerle bu tehlikeler en aza indirilebilir.

Dr. Claire McCarthy, “Biraz dikkat ve bilinç, bebeklerin yazın sağlıklı ve mutlu büyümesini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Ebeveynler, uzmanların uyarılarını dikkate alarak bebeklerini yazın sinsi tehditlerinden koruyabilir.