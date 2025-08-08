Yaz sıcağında burun ameliyatı riskleri! Uzmanlardan kritik uyarılar

Burun ameliyatı (rinoplasti) geçiren hastaların, yaz aylarında sıcaktan korunma konusunda dikkatli olmaları gerektiği, uzmanlar tarafından vurgulandı.

Estetik ya da sağlık amaçlı yapılan burun ameliyatları sonrası iyileşme süreci, yüksek sıcaklıkların etkisiyle komplikasyon riskine açık hale gelebildi.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında uzman görüşleri, sıcaktan korunmanın bu süreçteki önemini ortaya koydu.

SICAĞIN İYİLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, burun ameliyatı sonrası iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. ABD’de bulunan Mayo Clinic’ten Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Erin K. O’Brien, yüksek sıcaklıkların burun dokularında şişlik ve ödem riskini artırabileceğini belirterek, “Ameliyat sonrası burun bölgesi hassas bir iyileşme sürecindedir. Aşırı sıcak, kan damarlarını genişleterek şişliği artırabilir ve enfeksiyon riskini yükseltebilir” dedi.

Dr. O’Brien. Journal of Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yayımlanan bir çalışma, sıcak havalarda burun ameliyatı sonrası ödem oluşumunun %30 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

GÜNEŞ IŞINLARININ ZARARLARI

Yaz sıcağının bir diğer riski ise ultraviyole (UV) ışınları. İngiltere’de estetik cerrahi üzerine çalışan Dr. Charles East, burun ameliyatı sonrası cildin UV ışınlarına karşı daha hassas hale geldiğini ifade ederek, “Ameliyat bölgesindeki deri, iyileşme sürecinde yenilenirken güneş ışınlarına maruz kalırsa, pigmentasyon sorunları ve yara izi kalıcı hale gelebilir” uyarısında bulundu. Bu nedenle, uzmanlar geniş kenarlı şapkalar ve yüksek SPF içeren güneş kremlerinin kullanımını önerdi.

SICAKTAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, burun ameliyatı geçiren hastaların yaz aylarında sıcaktan korunmak için şu adımları izlemesini tavsiye etti:

Serin Ortamlarda Bulunun: Klimalı alanlarda vakit geçirmek, burun bölgesindeki şişliği azaltabilir.

Güneşten Kaçının: Özellikle öğle saatlerinde (10.00-16.00) doğrudan güneş ışığından uzak durulmalı.

Nemlendirici Kullanın: Burun içini nemli tutmak için tuzlu su spreyleri kullanılabilir. Dr. O’Brien, bu spreylerin enfeksiyon riskini azalttığını belirtiyor.

Bol Su Tüketin: Vücudun susuz kalmaması, iyileşme sürecini destekler.

Hafif Kıyafetler Giyin: Terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmeli.