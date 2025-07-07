Yaz sıcağında cilt sağlığı için doğru seçimler! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, cilt sağlığı için dikkatli olunması gereken bir dönem.

Dermatologlar, özellikle kalın ve sentetik kıyafetlerin tercih edilmesinin pişik ve mantar enfeksiyonları gibi cilt sorunlarını tetiklediğini belirtti.

Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin, kalın giysilerle birleştiğinde ciltte tahrişe yol açtığını ifade etti.

Uzmanlae, “Yaz döneminde pamuklu, keten veya bambu gibi doğal kumaşlar tercih edilmeli. Sık dokunmuş, açık renkli, uzun kollu ve paçalı kıyafetler hem güneşten korur hem de cilt sağlığını destekler” dedi.

Pişik, özellikle cildin sürtünmeye maruz kaldığı bölgelerde, sıcak ve nemli ortamlarda sıkça görüldü.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden dermatoloji uzmanı Dr. Paul Auwaerter, pişiğin yalnızca bebeklerde değil, yetişkinlerde de yaygın olduğunu belirterek, “Nemli ve havasız ortamlar, ciltte bakteriyel ve mantar enfeksiyonlarının gelişimini kolaylaştırır. Kalın kıyafetler, terin ciltte birikmesine neden olarak bu riski artırır” dedi. Auwaerter, özellikle dar ve sentetik kumaşların terlemeyi artırarak pişik oluşumuna zemin hazırladığını vurguladı. Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi.

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, nemli ve sıcak ortamlarda ciltteki bakteri ve mantar faaliyetlerinin arttığını ortaya koydu. Özellikle yaz aylarında, cildin hava almasını engelleyen kıyafetlerin bu tür enfeksiyonları tetiklediği belirtildi.

Araştırmaya göre, pamuklu ve nefes alabilen kumaşlar, ciltteki nem birikimini azaltarak pişik riskini önemli ölçüde düşürdü.

Uzmanlar, özellikle deniz ve havuz sezonunda ıslak mayoların değiştirilmesinin önemine dikkat çekti:

“Islak mayolar ciltte nem tutar ve bu da mantar enfeksiyonları ile pişik riskini artırır. Ayak sağlığı için de geniş, rahat ve cilt dostu deniz ayakkabılarının kullanılması gerekiyor.”

Ayrıca, bebeklerde pişik riskini azaltmak için bezlerin sık sık değiştirilmesi ve cildin kuru tutulması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Ultraviyole korumalı kıyafetler, özellikle 6 aydan küçük bebekler için güneşten korunmada etkili bir seçenek” dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) Dr. Rebecca Eisen da açık renk kıyafetlerin cilt sağlığı için önemine işaret etti. Eisen, “Açık renk kıyafetler, ciltteki tahriş edici unsurların fark edilmesini kolaylaştırır ve güneş ışınlarından korunmada ek bir avantaj sağlar” dedi.

Eisen’ın liderliğindeki bir araştırma, açık renk ve hafif kumaşların, ciltteki nemi azaltarak enfeksiyon riskini düşürdüğünü gösterdi.

UZMANLAR, YAZ AYLARINDA CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Doğal kumaşlar tercih edin: Pamuk, keten veya bambu gibi nefes alabilen kumaşlar ciltte tahrişi azaltır.

Islak kıyafetlerden kaçının: Deniz veya havuz sonrası ıslak mayoları hemen değiştirin.

Güneş korumasına dikkat edin: Açık renk, uzun kollu kıyafetler ve güneş koruyucu kremler kullanın.

Hijyene özen gösterin: Cildi temiz ve kuru tutmak, pişik ve enfeksiyon riskini azaltır.

Yaz sıcaklarında cilt sağlığını korumak için uzmanların önerilerine kulak vermek, hem konforlu hem de sağlıklı bir mevsim geçirmenin anahtarı.