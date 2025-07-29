Yaz sıcağında doğal klima! Bu mağarada hem şifa hem huzur bir arada

Tuzluca'daki Tuz Terapi Merkezi, özellikle astım, bronşit ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen doğal tedavi yöntemiyle ön plana çıkıyor. 15 Haziran 2021'de Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi ve Tuzluca Kaymakamlığı'nın ortak projesiyle hayata geçirilen merkez, binlerce ziyaretçiye sağlık desteği sağlıyor.

Günlük 60 ton tuz üretme kapasitesine sahip mağarada, hastalara 2-3 saatlik seanslar öneriliyor. Her yıl ortalama 150 bin kişinin ziyaret ettiği merkez, 55 dönümlük alan üzerine kurulu. Tuzlu havanın oluşturduğu özel atmosfer sayesinde ziyaretçiler, burada geçirdikleri süre boyunca hem dinleniyor hem de şifa bulmayı umut ediyor. Yüksek kaliteli ışıklandırması ve mistik atmosferiyle dikkat çeken merkez, yaz aylarında serin ve ferah ortamıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tuz Terapi Merkezi yetkilileri, merkeze gelen farklı yaş ve profildeki ziyaretçilere hizmet verebilmek adına çeşitli olanaklar sunduklarını belirtiyor. Tesiste konferans salonu, kafeterya, hediyelik eşya satış alanı ve elektrikli araç şarj istasyonu gibi olanaklar mevcut.

Yaz aylarında serinlemek isteyenler için ise adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Merkez, öğrencilere 20 TL, diğer ziyaretçilere ise 30 TL karşılığında hizmet veriyor. Her yaştan misafire açık olan bu sağlıklı tatil alternatifi hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Sıcaktan bunalanalar bu mağaraya geliyor

'DIŞARIDA HAVA 30-35 DERECEYKEN BURADA ÜŞÜYEBİLİYORSUNUZ'

Erzurum'dan ailesiyle gelen eğitimci Abdullah Samancı, Tuz Terapi Merkezi'ni şu sözlerle anlattı:

"Iğdır Tuzluca Tuz Terapi Merkezi'ndeyiz. Burası gerçekten çok güzel. Tuzun dokusunu hissetmek ve o havayı solumak insanı rahatlatıyor. Geçmişte tuz çıkarım alanı olan bu mekanın bugün bir terapi ve sergi merkezi haline gelmiş olması çok etkileyici. Dışarıda sıcaklık 30-35 dereceyken burada üşüyebiliyorsunuz. Herkese bu deneyimi yaşamasını tavsiye ederim."

Tuz Terapi Merkezi'nin sunduğu doğal terapi olanakları, bölgedeki sağlık turizmine de önemli katkılar sağlıyor.

Iğdır'ın bu eşsiz doğal kaynağı, yalnızca şifa arayanlar için değil, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için de cazip bir alternatif haline geldi. Ziyaretçiler, hem serinliğin hem de sağlığın keyfini aynı anda çıkarıyor.

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