Yaz sıcağında enerjik ve sağlıklı olmanın sırları! Diyetisyenlerden hayat kurtaran öneriler

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, vatandaşları serinletici ve sağlıklı beslenme arayışına yöneltti.

Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklıkların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için doğru beslenme alışkanlıklarının kritik olduğunu vurguladı.

Uzman diyetisyenler, sıcak havalarda sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Uzman diyetisyenler, yüksek kalorili içecekler yerine yoğurt ve kefir gibi fermente gıdaların tüketilmesini önererek, “Yaz aylarında su tüketimi artırılmalı. Bunun yanı sıra kefir, hem serinletici etkisi hem de probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını destekleyerek yaz aylarında ideal bir seçenek” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KEFİRİ DESTEKLİYOR

Kefirin sağlıklı beslenme düzenindeki önemi, uluslararası bilimsel araştırmalarla da desteklendi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, kefirin probiyotik içeriği sayesinde bağırsak florasını dengelediğini ve sindirim sistemini rahatlattığını belirtti. Willett, “Kefir, sıcak havalarda hem serinletici bir alternatif hem de bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin. Özellikle şekerli içeceklerin yerine tercih edilmesi, metabolik sağlık için büyük bir fark oluşturabilir” dedi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, kefir tüketiminin bağırsak mikrobiyotasını iyileştirerek inflamasyonu azalttığını ve genel sağlığı desteklediğini ortaya koydu.

SICAK HAVALARDA BESLENME STRATEJİLERİ

Sıcak havalarda vücudun su kaybı artarken, sıvı dengesinin korunması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, günlük su ihtiyacının sıcak havalarda 2,5-3 litreye ulaşabileceğini ifade etti. Uzmanlar, “Su içmek için susamayı beklememek gerekiyor. Kafeinli ve şekerli içecekler, idrar söktürücü etkisiyle sıvı kaybını artırabilir. Bu nedenle su, taze sıkılmış meyve suları veya kefir gibi doğal içecekler tercih edilmeli” uyarısında bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanları ise, güneş öncesi ve sonrası beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

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ŞEKERLİ İÇECEKLERE DİKKAT!

Yaz aylarında serinlemek için sıkça tercih edilen şekerli içeceklerin gizli tehlikelerine de dikkat çekildi.

Dr. Sophie Killer’ın araştırması, şekerli ve kafeinli içeceklerin aşırı tüketiminin dehidrasyon riskini artırabileceğini gösterdi. Killer, “Normal miktarda çay ve kahve tüketimi su dengesini bozmaz, ancak şekerli içecekler tokluk hissi yaratmadan yüksek kalori alımına yol açar. Bu da obezite ve tip 2 diyabet riskini artırabilir” dedi.

Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su, maden suyu veya kefir gibi sağlıklı alternatiflere yönelinmesini önerdi.

GIDA GÜVENLİĞİ VE PRATİK ÖNERİLER

Sıcak havalarda gıda güvenliği de büyük önem taşıyor. Uzmanlar “Bu tür besinler sıcak havalarda çabuk bozulabilir ve besin zehirlenmelerine yol açabilir” diyerek, ev yapımı yoğurt ve kefirin doğal ve katkısız olmasına özen gösterilmesini tavsiye etti.

YAZ BOYUNCA ENERJİK VE SAĞLIKLI KALIN

Uzmanlar, sıcak havalarda sağlıklı beslenmenin sadece serinlik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda enerji seviyelerini koruduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

Akdeniz tipi beslenme, bol sebze, meyve ve fermente gıdalarla yaz aylarında ideal bir seçenek olarak öne çıktı.

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Uzmanlar, “Akşam yemeklerini hafif tutmak ve en geç 20.00’de tüketmek, sindirim sistemini rahatlatır. Uyumadan önce küçük bir ara öğünle günü tamamlamak, yaz boyunca zinde kalmayı destekler” dedi.

Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü bu günlerde, uzmanların önerileriyle hem serin hem de sağlıklı kalmak mümkün. Kefir, su ve hafif öğünlerle yaz aylarını enerjik geçirmek isteyenler için uzmanlar, doğru beslenme alışkanlıklarının hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha hatırlattı.