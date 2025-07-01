Yaz sıcağında gizli tehlikeye uzmanlardan uyarı

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları, sadece tatil ve güneşle değil, aynı zamanda sağlık riskleriyle de geldi.

Uzmanlar, artan sıcaklıkların gıda güvenliğini tehdit ettiğini ve bağırsak enfeksiyonlarında belirgin bir artışa yol açtığını belirtti. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplarda ciddi komplikasyonlara neden olabilen bu enfeksiyonlara karşı alınacak basit önlemler, hayati önem taşıyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, yaz aylarında hijyen ve gıda saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, yaz aylarında uygun koşullarda saklanmayan gıdaların bağırsak enfeksiyonları için ideal bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, “Sıcak havalarda açıkta satılan veya uzun süre uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen süt ürünleri, et ve deniz ürünleri, ciddi sağlık tehditleri oluşturabilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle ishal, karın ağrısı, bulantı ve ateşle kendini gösteriyor” dedi.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde, bu belirtilerin dehidrasyona yol açarak hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERİYOR

Yaz aylarında gastrointestinal enfeksiyonların artışı, sıcak havanın mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırmasından kaynaklandı.

Journal of Clinical Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, Salmonella ve E. coli gibi bakteriyel patojenlerin sıcak havalarda daha hızlı çoğaldığını ve gıda kaynaklı enfeksiyonların sıklığını artırdığını ortaya koydu.

Norovirüs, Rotavirüs ve Adenovirüs gibi viral etkenler de yaz aylarında sıkça görülüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, gıda kaynaklı hastalıkların yaklaşık %30’u yaz aylarında meydana geliyor. Bu durum, uygun olmayan koşullarda saklanan gıdaların tüketimi ve kontamine su kaynaklarına maruz kalma ile ilişkilendirildi.

Uluslararası Uzmanlardan ÖnerilerYale Üniversitesi’nden immünobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Akiko Iwasaki, yaz aylarında artan bağırsak enfeksiyonlarının, sıcaklık ve nemin mikroorganizmaların yayılmasını hızlandırmasıyla bağlantılı olduğunu belirterek, “Kalabalık ortamlardaki fiziksel yakınlık ve klimaların havayı kurutması, virüs ve bakterilerin bulaşma riskini artırıyor” dedi.

Ayrıca, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji ve İmmünoloji Profesörü Andy Pekosz, bağırsak enfeksiyonlarının önlenmesi için hijyenin kritik olduğunu vurguladı:

“Ellerin sık sık yıkanması ve gıdaların uygun koşullarda saklanması, enfeksiyon riskini %50’ye kadar azaltabilir.”

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanlar, bağırsak enfeksiyonlarından korunmak için alınabilecek pratik önlemleri sıraladı.

Uzmanlar, çiğ sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanıp sirkeli suda bekletilmesinin önemine dikkat çekerek, “Açıkta satılan yiyeceklerden, pastörize olmayan süt ürünlerinden ve denetimsiz su kaynaklarından uzak durulmalı” dedi.

Ayrıca, gıdaların buzdolabı dışında uzun süre bekletilmemesi, özellikle soslu, mayonezli veya kremalı yiyeceklerin açık büfelerde uzun süre bekletilmekten kaçınılması gerektiğini eklendi.

PROBİYOTİKLER VE BESLENMENİN ROLÜ

Bağırsak sağlığını desteklemek, enfeksiyonlara karşı direnci artırmada önemli bir rol oynadı.

The Lancet’te yayımlanan bir araştırma, probiyotik içeren besinlerin bağırsak florasını güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruyucu bir etki sağladığını gösterdi.

Yoğurt, kefir ve fermente gıdalar, bağırsak mikrobiyomunun dengesini koruyarak bağışıklık sistemini destekledi.

Leeds Üniversitesi Tıp ve Sağlık Fakültesi’nden Dr. Ines Moura, lifli gıdaların bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti:

“Lifli besinler, bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliğini artırarak kısa zincirli yağ asitleri üretimini destekler. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirir.”

DEHİDRASYON TEHLİKESİNE DİKKAT

Bağırsak enfeksiyonlarının en ciddi komplikasyonlarından biri dehidrasyon. Özellikle çocuklar ve yaşlılarda sıvı kaybı, hayati riskler doğurabildi.

Uzmanlar, enfeksiyon belirtileri görüldüğünde bol sıvı tüketilmesi ve elektrolit dengesini destekleyen içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Muz, pirinç, elma püresi ve yoğurt gibi sindirimi kolay besinler, semptomları hafifletmede etkili olabiliyor.

Şikayetler birkaç gün içinde geçmezse, bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması önerildi.

ÖNLEM HAYAT KURTARIR

Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları, basit önlemlerle büyük ölçüde önlenebilir. Ellerin sık sık yıkanması, gıdaların uygun koşullarda saklanması ve temiz su tüketimi, bu dönemde sağlığınızı korumanın temel taşları.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.