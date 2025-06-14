Yaz sıcağında gözlerinizi korumanın sırrı! Köe olmamak için uyarılar

Yaz mevsimi, güneşin enerjisiyle dolup taşarken, göz sağlığı için ciddi riskleri de beraberinde getirdi. Güneş ışınları, polenler ve yanlış alışkanlıklar, göz sağlığını tehdit eden üç büyük tehlike olarak öne çıktı.

Uzmanlar, bu dönemde alınacak basit önlemlerin görme kaybı gibi ciddi sorunları önleyebileceğini vurguladı. Bilimsel araştırmalar ve önde gelen göz doktorlarının görüşleri, yaz aylarında göz sağlığını korumanın yollarını ortaya koydu.

GÜNEŞ IŞINLARI: GÖRÜNMEZ BİR TEHLİKE

Yaz aylarında ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu, kışa kıyasla üç kat artırdı. Michigan Üniversitesi’nden oftalmoloji profesörü Dr. Joshua Ehrlich, UV ışınlarına aşırı maruz kalmanın retinada geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini belirterek, “Güneşe doğrudan bakmak, katarakt oluşumunu hızlandırabilir ve hatta gözde kanser riskini artırabilir” dedi.

Araştırmalar, UV ışınlarının uzun vadede makula dejenerasyonu gibi ciddi retina hastalıklarına zemin hazırladığını gösterdi. Özellikle açık renk gözlü bireylerde, daha az pigment nedeniyle UV ışınlarının etkisi daha fazla hissedildi.

Göz Hastalıkları Bölümü uzmanları, bu risklere karşı UV400 korumalı güneş gözlüklerinin kullanılmasını önerdi. Ancak, sahte güneş gözlüklerinin gözbebeğini genişleterek daha fazla UV ışınının göze ulaşmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyorlar.

POLENLER: ALERJİNİN SESSİZ SALDIRISI

Bahar ve yaz aylarında artan polenler, göz alerjilerinin en büyük tetikleyicilerinden biri.

Göz hastalıkları uzmanı Dr. James Thompson, “Polenler sadece kaşıntı ve kızarıklığa neden olmuyor, alerjik konjonktivit gibi ciddi rahatsızlıkları tetikleyerek görme kalitesini düşürebiliyor” dedi.

Alerjik konjonktivit, göz yüzeyinde iltihaplanmaya yol açarak kaşıntı, yanma, sulanma ve ışık hassasiyetine sebep oldu. Özellikle çocuklarda bu durum, kalıcı görme sorunlarına yol açabilecek kadar ciddi seyredebildi.

Dr. Sophia Collins, hava kirliliğinin polenlerin etkisini artırdığını ve bu durumun alerjik reaksiyonları daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Uzmanlar, polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmayı ve gözleri bol soğuk suyla yıkamayı önerdi. Ayrıca, kortizonlu damlaların kontrolsüz kullanımının katarakt ve glokom gibi ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyardı.

YANLIŞ ALIŞKANLIKLAR: GÖZLERİNİZE ZARAR VEREN GÜNLÜK HATALAR

Yaz aylarında sıkça yapılan hatalar, göz sağlığını tehdit eden bir diğer önemli faktör.

Uzmanlar, uzun süre ekrana bakmanın ve yetersiz göz kırpmanın göz kuruluğunu artırdığını vurgulayarak, “Klimalı ortamlar, sıcak rüzgarlar ve havuzlardaki klor, gözyaşının buharlaşmasını hızlandırarak gözlerde tahriş ve batma hissi oluşturuyor” dedi.

New York State Üniversitesi’nden Dr. Xiaoying Zhu, özellikle çocuklarda uzun süre yakın mesafeden ekrana bakmanın miyopiye yol açabileceğini belirtti. Dr. Zhu’nun önerdiği 20-20-20 kuralı, her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 6 metre uzağa bakmayı içeriyor ve göz yorgunluğunu azaltmada etkili bir yöntem olarak öne çıktı. Ayrıca, gözleri ovuşturmak gibi yaygın bir alışkanlık, korneada çizilmelere ve enfeksiyon riskine neden olabildi.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, yaz aylarında göz sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

UV korumalı güneş gözlüğü kullanın: UVA ve UVB ışınlarını %100 engelleyen, CE belgeli gözlükler tercih edin. Polarize camlar, yansımaları azaltarak daha net bir görüş sağlar.

Polenlerden korunun: Polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçının. Gözlük veya şapka kullanarak gözlerinizi koruyun.

Göz hijyenine dikkat edin: Gözlerinizi soğuk, içme suyuyla yıkayın ve yapay gözyaşı damlaları kullanın. Ancak damlaları doktor kontrolünde kullanmaya özen gösterin.

Ekran süresini sınırlayın: 20-20-20 kuralını uygulayarak göz yorgunluğunu azaltın ve düzenli göz kırpmayı unutmayın.

Sigaradan uzak durun: Sigara, gözyaşı yapısını bozarak kuru göz sendromunu tetikliyor ve katarakt riskini artırdı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, UV ışınlarının sadece göz sağlığını değil, genel bağışıklık sistemini de etkilediğini gösterdi.

Harvard Health raporuna göre, güneş ışınlarına karşı yeterli koruma sağlanmadığında, göz çevresindeki ciltte erken yaşlanma ve kırışıklıklar oluşabildi. Ayrıca, Avustralya’da yapılan bir araştırma, açık havada geçirilen zamanın miyopi riskini azalttığını, çünkü güneş ışığının retina üzerinde dopamin salgısını tetiklediğini ortaya koydu. Ancak, bu faydanın kontrollü bir şekilde alınması gerektiği belirtiliyor, zira aşırı maruziyet tam tersi etkilere yol açabildi.

GÖZ SAĞLIĞI İHMALE GELMEZ

Yazın keyfini çıkarırken göz sağlığınızı riske atmayın. Uzmanların uyarıları ve bilimsel veriler, basit önlemlerle ciddi sorunların önüne geçilebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, “Göz sağlığı, yaşam kalitesinin temel taşlarından biridir. Erken önlem almak, ileride karşılaşılabilecek ciddi sorunları önleyebilir” dedi.