Yaz sıcağında günde kaç bardak su tüketilmeli? İşin uzmanları anlatıyor

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, vücudun su ihtiyacını artırıyor. Uzmanlar, su tüketiminin sadece susuzluğu gidermekle kalmayıp, aynı zamanda genel sağlığı desteklemek için kritik bir rol oynadığını belirtti.

Peki, sıcak havalarda günde kaç bardak su içmek gerekiyor? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu sorunun cevabını netleştirdi.

VÜCUDUN SU İHTİYACI NEDEN ARTIYOR?

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, terleme yoluyla vücuttan sıvı kaybını hızlandırdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Howard E. LeWine, “Yüksek sıcaklıklar, vücudun termoregülasyon mekanizmasını harekete geçirir ve bu da daha fazla sıvı kaybına yol açar. Yeterli su tüketilmezse, dehidrasyon ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi. Dehidrasyon, yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği ve hatta böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi riskler taşıyor.

GÜNDE KAÇ BARDAK SU?

Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademisi’nin (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) raporuna göre, yetişkin bir bireyin günlük sıvı ihtiyacı cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite düzeyi ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiyor. Ortalama bir yetişkin kadın için günde yaklaşık 2,7 litre (yaklaşık 11-12 bardak), erkekler için ise 3,7 litre (yaklaşık 15-16 bardak) sıvı alımı önerildi. Bu miktarın yaklaşık %20’si yiyeceklerden gelirken, geri kalanı su ve diğer içeceklerden karşılanmalı. Ancak yaz aylarında bu ihtiyaç, sıcaklık ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak %20-30 oranında artabiliyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Susan Shirreffs, yaz aylarında su tüketiminde bireysel farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Kilo, yaş ve terleme oranı gibi faktörler, su ihtiyacını doğrudan etkiler. Örneğin, 70 kiloluk bir birey, kilosu başına yaklaşık 30-40 ml su tüketmelidir. Bu, aktif bir yaşam tarzı olanlarda daha da artabilir.”

Dr. Shirreffs, suyun yanı sıra elektrolit dengesini desteklemek için az miktarda tuz içeren içeceklerin de faydalı olabileceğini ekledi.

SUYUN ÖTESİNDE: NE TÜKETİLMELİ?

Suyun yanı sıra, yaz aylarında sıvı alımını desteklemek için bazı içecekler öne çıktı.

Mayo Clinic’ten diyetisyen Katherine Zeratsky, şekersiz bitki çayları, maden suyu ve taze meyve suyu karışımlarının da hidrasyon için etkili olduğunu belirtti. Ancak, şekerli içeceklerden ve alkolden uzak durulması gerektiğini, çünkü bunların dehidrasyonu artırabileceğini söyledi. Ayrıca, karpuz, salatalık ve portakal gibi su içeriği yüksek gıdalar da sıvı ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadı.

DEHİDRASYONUN UYARI İŞARETLERİ

Uzmanlar, dehidrasyon belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Koyu renk idrar, ağız kuruluğu, halsizlik ve baş dönmesi gibi belirtiler, vücudun susuz kaldığının göstergesi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre, özellikle yaşlılar ve çocuklar, dehidrasyona karşı daha hassas. Bu nedenle, yaz aylarında düzenli su tüketimi alışkanlığı kazanmak hayati önem taşıyor.

PRATİK İPUÇLARI

Yanınızda Su Taşıyın: Her zaman bir su şişesi bulundurarak gün boyunca küçük yudumlarla su içmeyi alışkanlık haline getirin.

Hatırlatıcı Kullanın: Telefon uygulamaları veya saat başı hatırlatıcılar, su tüketimini artırmada etkili olabilir.

Suyu Çeşnilendirin: Limon, nane veya salatalık dilimleri ekleyerek suyu daha cazip hale getirebilirsiniz.

Fiziksel Aktiviteye Dikkat: Egzersiz yapanlar, her 20 dakikada bir yaklaşık 150-200 ml su tüketmeli.

Yaz aylarında su tüketimi, sağlığın korunması için vazgeçilmez bir unsur. Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bireylerin günlük su ihtiyacını ciddiye alması gerektiğini gösterdi.