Yaz sıcağında lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelecek hafta sonuna dair önemli bir hava durumu uyarısı yaptı.

Şen, Batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını belirterek, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görülebileceğini ifade etti.

HAVA SICAKLIKLARI HIZLA DÜŞECEK

Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, sıcaklıklar şu an için mevsim normallerinde devam ediyor. Ancak Perşembe günü itibarıyla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanacak. Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane gibi illerde sıcaklıklar 7-10 derece kadar düşebilir. Bu düşüş, Doğu Karadeniz'in yükseklerindeki yaylalarda beyaz örtü oluşmasına neden olabilir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Prof. Dr. Şen, sıcaklık düşüşünün ve kar yağışının ağırlıklı olarak Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olacağını belirtirken, İstanbul ve Batı illerinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini söyledi. Batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.