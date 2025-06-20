Yaz sıcağında masum görünen 4 tehlikeli besin! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, serinletici içecekler ve hafif yiyeceklere olan ilgiyi artırırken, bazı gıdaların tüketimi ciddi sağlık riskleri doğurabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, sıcak havalarda sofranızdan uzak tutmanız gereken 4 kritik besini işaret etti.

Gıda zehirlenmesinden cilt yaşlanmasına kadar pek çok soruna yol açabilen bu besinler, yaz sıcağında masum gibi görünse de sağlığınızı tehdit edebilir.

İşte, uzmanların uyarıları ve bilimsel veriler ışığında, yaz aylarında tüketiminden kaçınılması gereken o besinler...

1. Mayonez ve Mayonezli Ürünler: Gıda Zehirlenmesi Riski

Yaz sıcağında en büyük tehlikelerden biri, mayonez ve mayonez içeren ürünlerin hızla bozulması. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Elizabeth Hohmann, “Yüksek sıcaklıklar, mayonezin içindeki yumurta bazlı bileşenlerin bakteri üremesine elverişli bir ortam oluşturuyor” dedi.

Özellikle ev yapımı veya açılmış mayonezli ürünler, Salmonella gibi patojenlerin çoğalması için ideal bir zemin hazırladı.

Journal of Food Protection’da yayımlanan bir araştırma, 30°C üzerindeki sıcaklıklarda mayonezin 24 saat içinde tehlikeli bakteri seviyelerine ulaşabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, yaz aylarında mayonezli salatalar veya sandviçlerden uzak durulmasını, eğer tüketilecekse soğuk zincirin kırılmamasına özen gösterilmesini önerdi.

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2. Deniz Ürünleri ve Balık: Tazelik Hayati Önem Taşıyor

Deniz ürünleri ve balık, yaz sıcağında hızla bozulabilen gıdalar arasında. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden gıda güvenliği uzmanı Prof. Glenn Gibson, “Taze tutulmayan deniz ürünleri, sıcak havalarda Vibrio bakterisinin üremesi için mükemmel bir ortam sunar” uyarısında bulundu.

The Lancet’ta yayımlanan bir çalışma, sıcak havalarda deniz ürünlerinden kaynaklanan gıda zehirlenmesi vakalarının %30 arttığını gösterdi.

Uzmanlar, balık ve deniz ürünlerinin 4°C altında saklanmasını ve tüketilmeden önce taze olduğundan emin olunmasını vurguladı. Aksi takdirde, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteren gıda zehirlenmesi riski ciddi boyutlara ulaşabilir.

3. Süt ve Süt Ürünleri: Soğuk Zincir Kırılırsa Tehlike Büyüyor

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, yaz sıcağında uygun koşullarda saklanmadığında hızla bozuldu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Pastörize edilmemiş veya soğuk zinciri kırılmış süt ürünleri, Listeria gibi tehlikeli bakterilerin üremesine neden olabilir” dedi.

Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir araştırma, sıcak havalarda süt ürünlerinden kaynaklanan Listeria vakalarının %20’den fazla arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, süt ürünlerinin buzdolabında 4°C altında muhafaza edilmesini ve açıkta satılan ürünlerden kaçınılmasını tavsiye etti.

4. Şekerli İçecekler: Cilt Yaşlanması ve Daha Fazlası

Kola, meyve suyu ve enerji içecekleri gibi şekerli içecekler, yaz sıcağında serinletici görünse de sağlık için ciddi riskler taşıyor.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tim Spector, “Şekerli içecekler, kan şekerini hızla yükselterek ciltte inflamasyonu tetikler ve kolajen hasarına yol açar” dedi.

American Journal of Public Health’te yayımlanan bir çalışma, düzenli şekerli içecek tüketiminin hücre yaşlanmasını hızlandırdığını ve ciltteki telomer kısalmasını tetiklediğini kanıtladı. Ayrıca, Epidemiology dergisindeki bir araştırma, günde iki bardaktan fazla şekerli içecek tüketenlerde böbrek hastalığı riskinin iki kat arttığını gösterdi.

Uzmanlar, yaz aylarında su, taze meyve suları veya bitki çayları gibi daha sağlıklı alternatiflere yönelinmesini önerdi.

UZMANLARDAN YAZ SICAĞI İÇİN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

Sıcak havalarda sağlıklı kalmak için uzmanlar, taze meyve ve sebzelerin tüketimini artırmayı önerdi.

Karpuz, kavun ve şeftali gibi meyveler, yüksek su içeriğiyle hem serinletiyor hem de vücudun sıvı ihtiyacını karşıladı.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu meyvelerin antioksidan içeriğinin yaz sıcağında hücre hasarını azalttığını gösterdi. Ayrıca, bol su tüketimi ve elektrolit dengesini destekleyen içecekler, dehidrasyonu önlemek için kritik önem taşıyor.

Dr. Ustaoğlu, “Vücut ağırlığınız başına günlük 30 ml su tüketimi hedefleyin. Örneğin, 70 kg bir birey için bu, yaklaşık 2,1 litre su anlamına gelir” dedi.

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GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Uzmanlar, yaz sıcağında gıda zehirlenmesi belirtilerine karşı dikkatli olunmasını vurguladı.

Mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktığında, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Sıcak havalarda besinlerin uygun sıcaklıkta saklanmaması, ciddi zehirlenmelere yol açabilir.

YAZ SICAĞINDA SOFRANIZI GÜVENLİ HALE GETİRİN

Yaz aylarında sağlıklı kalmak için besin seçiminde dikkatli olmak şart. Uzmanlar, hijyen koşullarına uygun olmayan yerlerde yemek yemekten kaçınılmasını ve gıdaların 4°C altında saklanmasına özen gösterilmesini önerdi.

Hafif, sebze ağırlıklı yemekler ve taze meyveler, yaz sıcağında hem enerji veriyor hem de sağlığınızı korudu.