Yaz sıcağında serin ve sağlıklı kalmanın sırrı ortaya çıktı

Dengeli Beslenme ve Sıvı AlımıYaz aylarının kavurucu sıcakları, vücudun sıvı ve mineral dengesini altüst ederken, uzmanlar sağlıklı kalmak için beslenme alışkanlıklarına dikkat çekti.

Diyetisyenler, sıcak hava koşullarının yol açabileceği dehidrasyon, yorgunluk ve tansiyon problemlerine karşı yeterli sıvı alımı ve dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, yaz aylarında serin ve zinde kalmak için sofrada yapılacak doğru tercihlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.

SIVI KAYBINA KARŞI İLK ADIM: SU VE DOĞAL İÇECEKLER

Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla önemli miktarda su ve elektrolit kaybetti. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Vücudun sıvı dengesini korumak, yaz aylarında sağlık için temel bir öncelik. Susamayı beklemeden düzenli su tüketimi kritik” dedi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, sıcak havalarda günlük su ihtiyacının 2,5-3 litreye ulaşabileceğini gösterdi.

Diyetisyen Sophie Killer ise şekerli ve kafeinli içeceklerin dehidrasyon riskini artırabileceğini belirtti:

“Normal miktarda çay ve kahve su dengesini bozmaz, ancak şekerli içecekler yüksek kaloriyle tokluk hissi oluşturmadan sıvı kaybını artırabilir.”

Uzmanlar, suyun yanı sıra doğal içecekler olan kefir, ayran ve taze sıkılmış meyve sularını önerdi. Özellikle kefir, probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını desteklerken serinletici bir alternatif sundu.

FERMENTE GIDALAR: YAZIN SAĞLIK KALKANI

Diyetisyenler, yaz aylarında fermente gıdaların tüketimine özel bir vurgu yaptı.

ABD’deki Mayo Clinic’te yapılan bir araştırma, yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdaların sıcak havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve dehidrasyon riskini azalttığını ortaya koydu.

Beslenme ve Diyet Uzmanları, “Yoğurt ve kefir, sindirimi kolaylaştırırken cildi serinletiyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için ideal bir seçenek” dedi.

Uzmanlar, marketlerde satılan şekerli veya aromalı yoğurtlar yerine ev yapımı veya katkısız ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Yoğurdu taze meyveler veya yulaf gibi lifli gıdalarla zenginleştirmek, besin değerini artırarak yaz boyunca enerji seviyesini korumaya yardımcı oldu.

AKDENİZ TİPİ BESLENME: YAZIN İDEAL TERCİHİ

Sıcak havalarda hafif ve sağlıklı beslenme için Akdeniz tipi diyet öne çıktı. Bol sebze, meyve ve fermente gıdalar içeren bu beslenme tarzı, vücudun sıvı dengesini desteklerken sindirim sistemini rahatlattı.

Diyetisyen Nilay Kayım, “Yaz aylarında yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. Salatalık, karpuz, marul gibi su içeriği yüksek besinler hem serinletici hem de metabolizmayı destekleyici özelliklere sahip” dedi.

Uzmanlar, akşam yemeklerini hafif tutmanın ve en geç 20.00’de tüketmenin sindirim sistemini rahatlattığını, uyumadan önce küçük bir ara öğünle günü tamamlamanın ise yaz boyunca zinde kalmayı desteklediğini vurguladı.

GIDA GÜVENLİĞİ VE BESİN ZEHİRLENMESİ RİSKİNE DİKKAT

Sıcak havalarda gıda güvenliği de kritik bir konu. Uzmanlar, “Et, yumurta, süt ürünleri gibi besinler sıcak ortamlarda çabuk bozulabilir ve besin zehirlenmelerine yol açabilir” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılmasını ve taze domates gibi doğal ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Ayrıca, fazla tuz tüketiminin vücuttan su atımını artırdığına dikkat çeken Atalay, günlük tuz alımının 4 gramı aşmaması gerektiğini belirtti.

KRONİK HASTALAR İÇİN EKSTRA ÖZEN

Sıcak hava, özellikle kalp, tansiyon ve diyabet hastalarını daha fazla etkiledi. Uzmanlar, “Yüksek sıcaklıklar, damar genişlemesine ve ani tansiyon düşüşlerine yol açabilir. Kronik hastalar, doktor önerilerine uyarak sıvı tüketimini düzenlemeli” dedi.

Şeker hastalarının ise tatlı yerine meyveli yoğurt gibi hafif alternatifleri tercih etmesi önerildi.

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BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN ÖNERİLER

Sıcak havalarda beslenme sadece serinlik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve enerji seviyelerini korudu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 62 bin kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle, uzmanların önerdiği dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımı, yaz aylarını sağlıklı ve enerjik geçirmek isteyenler için vazgeçilmez bir strateji olarak öne çıktı.

Yaz sıcağında sofranızı doğru besinlerle donatarak hem serin hem de sağlıklı kalabileceğiniz vurgulandı.