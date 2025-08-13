Yaz sıcağında sinirler geriliyor! Uzmanlardan hayat kurtaran tüyolar

Küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcak hava dalgaları, yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da ciddi şekilde tehdit etti.

Aşırı sıcak, bunalım ve agresiflik gibi psikolojik sorunları tetikleyerek günlük yaşamı altüst etti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, sıcak havalarda doğru beslenmenin bu olumsuz etkileri hafifletebileceğini vurguladı.

İŞTE AŞIRI SICAKLARIN ZİHİNSEL SAĞLIĞA ETKİLERİ VE UZMANLARDAN SERİNLETİCİ BESİN ÖNERİLERİ…

SICAK HAVALARDA ZİHİNSEL ÇÖKÜŞ ALARMI

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar, yalnızca terletmekle kalmıyor, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da derinden etkiledi.

Harvard Üniversitesi’nden nörolog Dr. John Torous, yüksek sıcaklıkların beyindeki serotonin ve dopamin dengesini bozarak öfke, tahammülsüzlük ve depresyon gibi ruhsal sorunları tetikleyebileceğini belirtti.

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan bir araştırma, sıcak hava dalgalarının psikiyatrik başvuruları %10 artırdığını ve özellikle gece sıcaklıklarının uyku kalitesini bozarak sinirlilik ile agresif davranışları körüklediğini ortaya koydu.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. Tim Spector, sıcak havalarda vücudun stres hormonu kortizol üretimini artırdığını, bu durumun ise kaygı ve bunalım hissini güçlendirdiğini söyleyerek, “Sıcaklık, beynin net düşünme kapasitesini azaltarak vücudu serin tutmaya odaklanmasına neden oluyor. Bu da karar verme süreçlerini ve duygusal dengeyi bozuyor” dedi.

ŞEKER VE KAFEİN: ZİHİNSEL DENGENİN GİZLİ DÜŞMANLARI

Bilimsel çalışmalar, bazı besinlerin sıcak havalarda zihinsel sağlığı daha da kötüleştirdiğini gösterdi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, şekerli içeceklerin kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak kaygı ve sinirliliği artırdığını vurguladı.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, sıcak havalarda günlük su ihtiyacının 2,5-3 litreye ulaştığını, ancak şekerli içeceklerin bu ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu doğruladı.

Mayo Clinic’ten psikiyatri uzmanı Dr. Daniel Hall-Flavin ise aşırı kafein tüketiminin sinir sistemini uyararak anksiyete düzeylerini artırabileceğini belirtti.

Journal of Clinical Psychiatry’de yayımlanan bir araştırma, yüksek kafein tüketiminin anksiyete belirtilerini %30 oranında artırdığını gösterdi.

Dr. Hall-Flavin, “Kafein, sıcak havalarda zaten stres altında olan vücudu daha fazla yoruyor. Günde 400 mg kafein, yani yaklaşık 2-3 fincan kahve ile sınırlı kalmak gerekiyor” dedi.

İŞLENMİŞ GIDALAR SİNİRLERİ GERİYOR

Fast food, kızartmalar ve doymuş yağlardan zengin işlenmiş gıdalar, sıcak havalarda sinir sistemini olumsuz etkileyen bir diğer faktör. Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, yüksek glisemik indeksli gıdaların vücutta iltihaplanmayı artırdığını ve bu durumun öfke kontrolü sorunlarını tetiklediğini belirtti.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, bu tür gıdaların iltihaplanmayı %20 artırdığını ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John Ioannidis, su içeriği yüksek besinlerin sinir sistemini desteklediğini vurguladı:

“Karpuz, salatalık ve kavun gibi besinler, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de potasyum ve magnezyum gibi minerallerle ruhsal dengeyi korur.”

Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir araştırma, karpuzun içerdiği sitrülin amino asidinin kan basıncını düşürerek termoregülasyonu desteklediğini ve sinir sistemini rahatlattığını doğruladı.

UZMANLARDAN SERİNLETİCİ BESİN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, sıcak havalarda zihinsel ve fiziksel sağlığı korumak için şu beslenme önerilerini sundu:

Bol Sıvı Tüketin: Günde en az 2,5 litre su içmek, dehidrasyonu önlemek için kritik. Nane veya limonla tatlandırılmış su, zihinsel dinginlik sağlıyor.

Su Oranı Yüksek Besinler: Salatalık, karpuz, çilek, marul ve kereviz gibi çiğ meyve-sebzeler, sıvı ihtiyacını karşılamanın yanı sıra serinletici etki sunuyor.

Hafif Atıştırmalıklar: Yoğurt, kuru meyve ve haşlanmış yumurta gibi hafif besinler, enerjiyi dengede tutuyor.

Kafein ve Şekeri Sınırlayın: Şekerli içecekler ve kafeinli içeceklerden uzak durarak sinir sistemini koruyun.

Pişirme Yöntemlerine Dikkat: Sıcak havalarda ocak ve fırın kullanımını azaltarak soğuk çorbalar ve salatalar tercih edin.

PSİKOLOJİK DENGE İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Sıcak havalarda ruhsal dengeyi korumak için beslenme kadar yaşam tarzı değişiklikleri de önem taşıyor.

Klinik psikologlarmeditasyon ve nefes egzersizlerinin öfke kontrolünde etkili olduğunu belirtiyor. “Sizi güvende hissettiren bir yeri hayal edin, bu zihninizi sakinleştirir” dedi.

Ayrıca, serin ortamlarda vakit geçirmek, açık renkli pamuklu kıyafetler giymek ve günün en sıcak saatlerinde (11:00-15:00) dışarı çıkmamak da öneriler arasında.

BİLİMSEL GERÇEKLER ALARM VERİYOR

Sıcak hava dalgalarının zihinsel sağlık üzerindeki etkisi, bilimsel çalışmalarla da kanıtlandı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jennifer Ailshire, aşırı sıcakların biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ve yılda 140’tan fazla sıcak gün yaşayan bireylerin 14 ay daha hızlı yaşlandığını belirtti. Bu durum, depresyon, anksiyete ve agresif davranış riskini artırdı.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine karşı bireylerin ve toplumların bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Doğru beslenme, yeterli sıvı alımı ve serinletici yaşam tarzı değişiklikleriyle aşırı sıcakların olumsuz etkileri en aza indirilebilir.