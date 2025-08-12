Yaz sıcağında spor yaparken kalbinizi tehlikeye atmayın! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları, spor tutkunları için hem keyifli hem de riskli bir dönem. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve nem oranları, kalp sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturabiliyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, yaz sıcaklarında spor yaparken alınması gereken önlemleri vurguluyor: Kalbinizi korumak için bilinçli hareket edin!

SICAKLIK KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, vücudun ısıyı dengelemek için daha fazla çalışmasına neden oldu. Bu durum, kalbin iş yükünü artırarak özellikle kalp hastaları, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturdu.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) yayımladığı bir araştırmaya göre, sıcaklık her 1°C yükseldiğinde, 65 yaş üstü bireylerde kardiyovasküler ölüm riski %2 artıyor. Ayrıca, Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir çalışma, 35°C üzerindeki sıcaklıklarda kan viskozitesinin (kıvamının) artarak damar tıkanıklığı riskini yükselttiğini gösterdi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Arunashis Sau, “Yüksek sıcaklıklar ve nem, vücudun termoregülasyon sistemini zorlayarak kalbin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu, özellikle spor sırasında kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

Sau, yapay zeka destekli EKG teknolojilerinin, sıcak havalarda kalp hastalıklarını erken tespit etmede önemli bir rol oynayabileceğini ekledi:

“Bu teknoloji, insan gözünün fark edemediği detayları yakalayarak riskli durumları önceden belirleyebilir.”

SPOR YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Spor, kalp sağlığı için vazgeçilmez bir unsur olsa da, yaz sıcaklarında doğru zamanlama ve önlemler hayati önem taşıyor.

Kardiyologlar, sıcak havalarda yoğun fiziksel aktivitelerin kalbin iş yükünü kritik seviyelere taşıyabileceğini belirtti:

“Güneşin en yoğun olduğu 11.00-15.00 saatlerinde spor yapmak, kalp krizi riskini artırabilir. Sabah erken saatler veya akşam serinliği tercih edilmeli.”

Uzmanlar, spor yaparken alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

Sıvı Tüketimine Özen Gösterin: Terlemeyle kaybedilen su ve elektrolitler, kalbin ritmini ve tansiyonu etkileyebilir. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Joel Schwartz, günde en az 2.5-3 litre su tüketilmesini öneriyor. Ancak, kalp yetersizliği olanlar sıvı alımını doktorlarına danışmalı.

Doğru Zamanı Seçin: Güneşin dik olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Serin saatlerde yürüyüş, yüzme veya hafif yoga gibi aktiviteler tercih edilmeli.

Hafif Kıyafetler Giyin: Pamuklu, açık renkli ve nefes alan kıyafetler, vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da önerildi.

Aşırı Efordan Kaçının: Ağır kardiyo veya yüksek yoğunluklu interval antrenmanlar yerine, düşük tempolu aktiviteler seçilmeli.

Kardiyoloji Uzmanları, egzersize başlamadan önce doktor kontrolünün önemini vurguladı.

“Kalp hastaları, yaz aylarında egzersiz planlarını kardiyologlarıyla yeniden değerlendirmeli.”

Sıcak Çarpması Belirtilerine Dikkat: Baş dönmesi, bulantı, hızlı nabız veya bilinç bulanıklığı gibi belirtiler, sıcak çarpmasının habercisi olabilir. Bu durumda hemen serin bir ortama geçilmeli ve tıbbi yardım alınmalı.

BESLENME VE İLAÇ KULLANIMI

Yaz aylarında beslenme, kalp sağlığını desteklemede kritik bir rol oynadı. King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalar, kalp dostu bir diyetin temelini oluşturur. Karpuz, salatalık ve yoğurt gibi su içeriği yüksek besinler, sıvı dengesini korumaya yardımcı olur” dedi.

Yağlı yemekler, tuzlu atıştırmalıklar ve kafeinli içeceklerden kaçınılması gerektiğini de ekledi.

Kalp hastalarının kullandığı ilaçlar, sıcak havalarda dikkatli bir şekilde yönetilmeli.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, iklim değişikliğine bağlı ölümlerin %30’unun kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklandığını ortaya koydu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise gece sıcaklıklarının, vücudun dinlenme sürecini bozarak kalp krizi riskini artırdığını vurguladı.

Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 62 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor; bu ölümlerin önemli bir kısmı kardiyovasküler sorunlardan kaynaklandı.

BİLİNÇLİ SPOR, SAĞLIKLI KALP

Yaz sıcaklarında spor yapmak, kalp sağlığını destekleyen bir alışkanlık olsa da, bilinçsizce yapılan aktiviteler ciddi riskler barındırdı.

Uzmanların önerileri ve bilimsel veriler ışığında, doğru zamanlama, yeterli sıvı tüketimi ve hafif egzersizlerle kalbinizi koruyabilirsiniz.