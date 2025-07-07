Yaz sıcağında zinde kalmanın sırrı! Uzmanlardan beslenme tüyoları

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcak hava dalgaları, yalnızca günlük yaşamı değil, sağlığımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı da derinden etkiledi.

Aşırı sıcaklar, dehidrasyon, yorgunluk, tansiyon problemleri ve hatta sıcak çarpması gibi ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Uzmanlar, doğru beslenme stratejileriyle bu risklerin azaltılabileceğini ve yaz aylarının sağlıklı, enerjik bir şekilde geçirilebileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, sıcak havalarda sağlıklı kalmanın yollarını aydınlattı.

SIVI DENGESİ: SUSUZLUĞU ÖNLEMENİN ALTIN KURALI

Sıcak havalarda vücut, terleme yoluyla önemli miktarda su ve elektrolit kaybetti. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, “Vücudun sıvı dengesini korumak, yaz aylarında sağlık için temel bir öncelik. Susamayı beklemeden düzenli su tüketimi kritik” dedi.

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, sıcak havalarda günlük su ihtiyacının 2,5-3 litreye ulaşabileceğini gösterdi. Ancak, suyun yanı sıra doğal içecekler de büyük önem taşıyor.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanları, “Kefir, ayran ve taze sıkılmış meyve suları gibi doğal içecekler, hem serinletici hem de bağırsak sağlığını destekleyici özellikleriyle öne çıkıyor” dedi.

Uzmanlar, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiği konusunda uyardı:

“Şeker içeren soğuk içecekler, vücutta daha fazla sıvı kaybına yol açar ve dehidrasyon riskini artırır.”

Bunun yerine, kafeinsiz bitki çayları, ıhlamur veya kuşburnu gibi içecekler önerildi.

ABD’deki Mayo Clinic’te yapılan bir araştırma, yoğurt ve kefir gibi probiyotik içeren gıdaların sıcak havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve dehidrasyon riskini azalttığını ortaya koydu.

HAFİF VE DENGELİ BESLENME: AKDENİZ DİYETİ ÖNE ÇIKIYOR

Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak, sindirim sistemini rahatlatmak için kritik.

Diyetisyenler, “Salatalık, karpuz, marul gibi su içeriği yüksek besinler hem serinletici hem de metabolizmayı destekleyici özelliklere sahip” dedi.

Akdeniz tipi diyet, bol sebze, meyve ve fermente gıdalar içermesiyle sıcak havalarda ideal bir beslenme modeli olarak öne çıkıyor. Harvard Üniversitesi’nden Dr. Walter Willett, “Sebze, meyve, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar, sıcak havalarda vücudun direncini artıran bir kalkan oluşturuyor” dedi.

Bilimsel çalışmalar, lif açısından zengin bir diyetin bağırsak sağlığını desteklediğini ve sıcak havalarda enerji seviyelerini koruduğunu gösterdi.

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Nigel Brockton, “Yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirerek sıcak havalarda vücudun direncini artırır” dedi.

Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, ıspanak, lahana) ve kalın kabuklu meyveler (muz, portakal), antioksidan içerikleriyle serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engelledi.

Gıda Güvenliği: Besin Zehirlenmesine Karşı DikkatSıcak havalarda gıda güvenliği, beslenme kadar önemli bir konu.

Uzmanlar, yaz aylarında açıkta satılan yiyeceklerden kaçınılmasını, besinlerin hızlı tüketilmesini veya buzdolabında saklanmasını önerdi.

Uzmanlar, “Pişirilen yemekler oda sıcaklığında uzun süre bırakılmamalı, hemen soğutulmalı” diyor.

KRONİK HASTALAR İÇİN ÖZEL ÖNERİLER

Aşırı sıcaklar, özellikle kalp, tansiyon ve diyabet hastalarını daha fazla etkiledi.

Uzmanlar, “Yüksek sıcaklıklar, damar genişlemesine ve ani tansiyon düşüşlerine yol açabilir. Kronik hastalar, doktor önerilerine uyarak sıvı tüketimini düzenlemeli” dedi.

Şeker hastaları için tatlı yerine meyveli yoğurt gibi hafif alternatifler önerildi. Ayrıca, kalp hastalarının kafein ve sodyum içeren içeceklerden kaçınması gerektiği belirtildi.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Sık ve Küçük Öğünler: İştah kaybı yaşayanlar için azar azar, sık sık yemek, enerji ve protein alımını artırır. Yoğurt, yumurta ve kuru meyveler ideal seçenekler.

Serinletici Besinler: Karpuz, salatalık ve nane gibi su içeriği yüksek besinler, vücudun sıvı dengesini destekler.

Akşam Yemekleri: Hafif akşam yemekleri, en geç 20:00’de tüketilmeli. Sindirimi rahatlatmak için küçük bir ara öğünle günü tamamlamak önerildi.

Gıda Hijyeni: Çiğ sebze ve meyveler bol suyla yıkanmalı, kabuklu olanlar ince soyulmalı. Uzun süre suda bekletmek vitamin kaybına neden olabilir.

SAĞLIKLI VE ENERJİK BİR YAZ İÇİN

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle her yıl yaklaşık 62 bin kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle, uzmanların önerdiği dengeli beslenme ve yeterli sıvı alımı, yaz aylarını sağlıklı geçirmek için vazgeçilmez bir strateji. Doğru beslenme alışkanlıklarıyla, aşırı sıcakların getirdiği riskleri en aza indirerek yazın tadını çıkarmak mümkün.

Uzmanlar, “Sofranız, sıcak havalarda en büyük destekçiniz olabilir” dedi.