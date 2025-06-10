Yaz sıcaklarında su tüketimiyle ilgili uyarılar! Neden başka sıvılar yetersiz kalıyor? Uzmanlar anlattı

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte vücudun sıvı ihtiyacı da hızla yükseliyor. Ancak, uzmanlar, su yerine tüketilen gazlı içecekler, şekerli meyve suları veya kafeinli içeceklerin, vücudun sıvı dengesini sağlamada yetersiz kalabileceği konusunda hemfikir.

Bilimsel araştırmalar, suyun yerini hiçbir sıvının tam anlamıyla tutamayacağını ortaya koyarken, yanlış sıvı tercihlerinin ciddi sağlık risklerine yol açabileceği belirtildi.

VÜCUDUN TEMEL İHTİYACI: SU

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, yetişkin bir insanın günlük sıvı ihtiyacının yaklaşık %80’i saf sudan karşılanmalı.

Beslenme uzmanı Dr. David Katz, “Su, vücudun hücresel fonksiyonları için vazgeçilmez bir bileşen. Şekerli veya kafeinli içecekler, geçici bir ferahlık hissi verse de, uzun vadede dehidratasyona yol açabilir” dedi. Katz, özellikle yaz aylarında terlemeyle kaybedilen minerallerin yerine konmasında suyun kritik bir rol oynadığını vurguladı.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma, şekerli içeceklerin ve enerji içeceklerinin böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösterdi.

Araştırmayı yöneten Oxford Üniversitesi’nden Prof. Susan Jebb, “Bu tür içecekler, içerdikleri yüksek şeker ve katkı maddeleri nedeniyle vücudun sıvı dengesini bozabilir. Su, hem böbrek sağlığı hem de genel metabolik denge için en güvenli seçenek” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kafeinli içeceklerin diüretik etkisi, yani idrar söktürücü özelliği, vücuttan daha fazla sıvı kaybına neden olabiliyor.

YAZ AYLARINDA RİSKLER ARTIYOR

Sıcak havalarda dehidratasyon riski, özellikle çocuklar ve yaşlılar için daha ciddi boyutlara ulaşabildi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Lilian Cheung, “Yaz aylarında vücut, terleme yoluyla sadece su değil, sodyum ve potasyum gibi elektrolitleri de kaybeder. Bu kaybı telafi etmek için su ve doğal mineraller içeren gıdalar tüketmek hayati önem taşır” dedi. Cheung, meyve suları veya gazlı içeceklerin yüksek şeker içeriğinin, kan şekeri seviyelerini ani yükselterek yorgunluk ve susuzluk hissini artırabileceğini ekledi.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Uzmanlar, yaz aylarında su tüketimini artırmak için bazı pratik öneriler sundu:

Suyu tatlandırın, ama doğal yollarla: Limon, nane veya salatalık dilimleri ekleyerek suyu daha cazip hale getirebilirsiniz.

Düzenli hatırlatıcılar kullanın: Telefon uygulamaları veya saat başı hatırlatıcılar, su içme alışkanlığını pekiştirebilir.

Kafein ve alkolden uzak durun: Bu içecekler, vücudun sıvı kaybını hızlandırabilir.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, yaz aylarında suyun yerini hiçbir sıvının tutamayacağını net bir şekilde ortaya koydu.