Yaz sıcaklarında telefonunuzun ömrünü kısaltan hatalar neler? İşin uzmanlar anlatıyor

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, cep telefonlarının batarya sağlığını tehdit etti. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların batarya ömrünü kısalttığını ve yanlış şarj alışkanlıklarının cihazlara kalıcı zarar verebileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, sıcak havalarda telefon şarj etme konusunda dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.

Peki, telefonunuzu yaz sıcağında nasıl korumalısınız? İşte tüm detaylar...

SICAKLIK VE BATARYA SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yaz aylarında sıcaklıkların 30°C’nin üzerine çıkması, cep telefonlarının lityum-iyon bataryalarını olumsuz etkiledi.

ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi’nden batarya teknolojisi uzmanı Prof. Dr. Yi Cui’nin liderliğinde yapılan bir araştırma, yüksek sıcaklıkların batarya hücrelerinde kimyasal bozulmayı hızlandırdığını gösterdi.

Araştırmaya göre, 35°C üzerindeki ortamlarda şarj edilen telefonların batarya kapasitesi, sadece birkaç ay içinde %10-20 oranında azalabiliyor.

Prof. Dr. Cui, “Lityum-iyon bataryalar, yüksek sıcaklıklarda aşırı ısınma nedeniyle kimyasal yapılarını kaybediyor. Bu, hem batarya ömrünü kısaltıyor hem de cihazın genel performansını düşürüyor” dedi.

Almanya’daki Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Andreas Gutsch, sıcak ortamlarda şarj edilen telefonlarda batarya hücrelerinin “termal stres” yaşadığını ve bu durumun uzun vadede bataryanın şişmesine veya arızalanmasına yol açabileceğini vurguladı.

UZUN SÜRE ŞARJDA BIRAKMANIN ZARARLARI

Uzmanlar, telefonların gece boyunca veya uzun süre şarjda bırakılmasının batarya sağlığına zarar verdiğini belirtti.

Uzmanlar, “Telefonlar %100 şarj seviyesine ulaştığında bile şarj cihazına bağlı kalırsa, batarya sürekli bir dolum-boşalım döngüsüne girer. Bu, özellikle sıcak havalarda bataryanın ömrünü ciddi şekilde azaltır” diyerek, telefonların %20-80 şarj aralığında tutulmasını ve tam dolumdan kaçınılmasını önerdi.

Uluslararası bir başka çalışma, İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nde batarya teknolojileri üzerine çalışan Dr. Melanie Loveridge tarafından yürütüldü.

Dr. Loveridge, hızlı şarj teknolojisinin sıcak havalarda daha riskli olduğunu belirtti:

“Hızlı şarj, bataryaya yüksek akım gönderir ve bu, sıcaklıkla birleştiğinde bataryanın içindeki kimyasal reaksiyonları hızlandırarak hücrelere zarar verir. Mümkünse, sıcak havalarda yavaş şarj tercih edilmelidir.”

UZMANLAR, SICAK HAVALARDA TELEFON BATARYASINI KORUMANIN YOLLARINI ŞÖYLE SIRALADI:

Orijinal Şarj Cihazı Kullanın: Uyumsuz veya düşük kaliteli şarj cihazları, bataryaya düzensiz voltaj göndererek aşırı ısınmaya neden olabilir. Apple’ın güvenlik yönergelerinde de belirtildiği üzere, orijinal aksesuarlar kullanmak cihaz güvenliği için kritik.

Telefonu Serin Bir Ortamda Şarj Edin: Doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak bir arabada şarj etmekten kaçının. Samsung’un resmi önerilerine göre, cihazlar oda sıcaklığında (20-25°C) şarj edilmelidir.

Kılıfı Çıkarın: Telefon kılıfları, şarj sırasında ısıyı hapsederek bataryanın aşırı ısınmasına yol açabilir. Porty Tech’in raporuna göre, kılıfsız şarj cihazın doğal soğutma sürecini destekler.

Hızlı Şarjı Sınırlayın: Hızlı şarj, acil durumlar için pratik olsa da, bataryaya uzun vadede zarar verebilir. Dr. Loveridge, “Hızlı şarj yerine standart şarj cihazlarını tercih edin” dedi.

Arka Plan Uygulamalarını Kapatın: Şarj sırasında telefonun yoğun kullanımı, işlemci yükünü artırarak ısınmayı tetikler. Yazılım güncellemeleri ve arka plan uygulamalarının kapatılması, bu riski azaltır.

ELEKTROMANYETİK RADYASYON VE SAĞLIK RİSKLERİ

Sıcaklık kadar, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyon da sağlık açısından tartışma konusu.

ABD Çevre Sağlığı Örgütü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Devra Davis ise özellikle çocukların telefon radyasyonundan daha fazla etkilendiğini vurguladı:

“Çocukların kafatası daha ince ve beyinleri daha hassas. Telefonları şarj ederken veya kullanırken çocuklardan uzak tutmak hayati önem taşıyor.”

BİLİNÇLİ KULLANIM ŞART

Yaz sıcaklarında cep telefonu şarj etmek, hem cihazın batarya ömrünü hem de kullanıcı sağlığını riske atabilir.

Uzmanlar, bilinçli kullanım ve doğru şarj alışkanlıklarıyla bu risklerin en aza indirilebileceğini vurguladı.

Telefonunuzu serin bir ortamda, orijinal aksesuarlarla ve %20-80 şarj aralığında tutarak hem cihazınızı koruyabilir hem de uzun vadeli performansını artırabilirsiniz.