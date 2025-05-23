Yaz sıcaklarında uzmanlardan kronik hastalıklara hayat kurtaran uyarılar

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, dünya genelinde rekor seviyelere ulaşırken, kronik hastalığı olan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturdu.

Kalp, akciğer, böbrek ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalar, sıcak çarpması, dehidrasyon ve hastalıklarının kötüleşmesi gibi tehlikelerle karşı karşıya.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, yaz sıcaklarının kronik hastalar üzerindeki yıkıcı etkilerini ortaya koyuyor ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Bilimsel Veriler Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin raporuna göre, küresel sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşarak Paris Anlaşması’nın kritik sınırına yaklaştırdı.

Türkiye’de de yaz aylarında sıcaklıkların 40°C’yi aştığı bölgeler, özellikle kronik hastalar için riskli bir ortam oluşturdu.

Aıcaklıkların nem oranıyla birleştiğinde sauna benzeri bir etki yarattığı ve bu durumun sağlık sorunlarını tetiklediği belirtildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın X platformunda yaptığı paylaşımlarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar olduğunu vurgulandı.

KRONİK HASTALAR NEDEN RİSK ALTINDA?

Kronik hastalıklar, vücudun sıcaklık düzenleme mekanizmalarını zayıflatabilir.

Journal of Clinical Medicine’de yayımlanan bir çalışma, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve diyabet hastalarının sıcak havalarda dehidrasyon ve elektrolit dengesizliklerine daha yatkın olduğunu gösterdi. Bu durum, kalp krizi, inme ve solunum yetmezliği riskini artırdı.

Kalp hastaları, sıcak havalarda kan damarlarının genişlemesi ve sıvı kaybı nedeniyle daha fazla yük altında. İlaç kullanan hastaların doz ayarlamaları için doktorlarına danışmaları şart.

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İngiltere’deki Imperial College London’dan iklim bilimci Dr. Joeri Rogelj, sıcak dalgalarının kronik hastalıkları olan bireylerde ölüm riskini %30’a kadar artırabileceğini belirtti. Özellikle yüksek nem, akciğer hastalarının nefes alma kapasitesini zorlarken, böbrek hastalarında sıvı kaybı diyaliz ihtiyacını artırabilir.

Yaz aylarında sıcaklık ve nem, mikroorganizmaların çoğalmasını hızlandırdı. Bu da enfeksiyon riskini artırarak kronik hastaları daha savunmasız hale getirdi.

SICAK ÇARPMASI VE DEHİDRASYON TEHLİKESİ

Sıcak çarpması, kronik hastalar için en büyük tehditlerden biri. Mayo Clinic’ten Dr. Robert Orenstein, sıcak çarpmasının belirtilerini baş dönmesi, bulantı, hızlı nabız ve bilinç bulanıklığı olarak sıraladı.

Dr. Robert Orenstein, “Kronik hastalığı olanlar, vücutlarının sıcaklık düzenleme yeteneği zayıf olduğu için sıcak çarpmasına daha hızlı yakalanabilir” dedi.

Sütün su kadar etkili bir rehidrasyon kaynağı olduğu ve sıcak havalarda elektrolit dengesini korumaya yardımcı olduğu belirtildi. Cambridge Üniversitesi’nden sinir bilimci Prof. Dr. Peter McNaughton, sıcak içeceklerin terlemeyi teşvik ederek vücut ısısını düzenleyebileceğini öne sürdü.

ÖZELLİKLE HANGİ HASTALAR RİSK ALTINDA?

Türkiye Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü bireyler, dört yaşından küçük çocuklar, gebeler ve obezite hastalarının aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar olduğunu belirtti.

KOAH, astım, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği gibi hastalıklar, sıcak havalarda kötüleşebilir.

Böbrek hastaları, sıcak havalarda sıvı kaybına karşı özellikle dikkatli olmalı. Yetersiz sıvı alımı, böbrek fonksiyonlarını daha da bozabilir.

Önleme ve Korunma Önerileri Uzmanlar, kronik hastaların yaz aylarında alabileceği önlemleri şöyle sıraladı:

Sıvı Tüketimi: Günde en az 2-3 litre su içilmeli. Süt, Hindistan cevizi suyu ve karpuz gibi besinler de hidrasyonu destekler. Kafein ve şekerli içeceklerden kaçınılmalı, çünkü bunlar dehidrasyonu artırabilir.

Serin Ortamlar: Öğle saatlerinde (11:00-15:00) dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Klimalı ortamlar tercih edilmeli.

Hafif Kıyafetler: Açık renkli, pamuklu giysiler giyilmeli.

İlaç Takibi: Kalp ve tansiyon hastaları, ilaç dozlarının sıcak havalara uygun olup olmadığını doktorlarına sormalı. Bazı tansiyon ilaçları, sıcak havalarda hipotansiyona yol açabilir.

Belirti Kontrolü: Baş dönmesi, nefes darlığı veya aşırı yorgunluk gibi belirtiler ciddiye alınmalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

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Sıcak havalarda kronik hastaların yaşadığı fiziksel zorluklar, psikolojik sağlığı da etkileyebilir.

Kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler, sıcaklıkların artmasıyla sosyal aktivitelerden uzaklaşabilir ve bu da yalnızlık hissini artırabilir.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten psikolog Dr. Susan Albers, “Kronik hastalar, sıcak havalarda kendilerini izole hissedebilir. Aile ve arkadaş desteği, bu dönemde kritik önem taşıyor” dedi.

GELECEKTE NE BEKLENİYOR?

İklim değişikliği nedeniyle yaz sıcaklarının daha sık ve yoğun yaşanması, kronik hastalar için riskleri artırabilir.

Copernicus’tan iklim bilimci Nicolas Julien, “Sıcak dalgaları, sağlık sistemlerini zorlayan bir pandemi gibi. Kronik hastalar için acil önlem planları geliştirilmeli” dedi.

Yoğunluk, kronik hastalıkların yaz aylarında artan komplikasyonlarıyla daha da kötüleşebilir.

Yaz sıcakları, kronik hastalar için ciddi bir tehdit oluştururken, erken önlem ve bilinçli davranışlarla bu riskler en aza indirilebilir.

Uzmanlar, kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda kendilerini korumak için doktorlarıyla iletişimde olmalarını ve önerilen yaşam tarzı değişikliklerine uymalarını vurguladı.