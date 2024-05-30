Yaz sıcaklıklarında otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Uzun yola çıkacaklara kritik uyarılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yaz sıcaklıklarında otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Uzun yola çıkacaklara kritik uyarılar

Uzmanlar, yaz aylarında araçların zarar görmemesi için alınması gereken önlemleri anlatarak vatandaşları uyardı.

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatil sezonunun başladığını belirten Eskişehir'de otomobil tamir ve bakım ustası olan Osman San, sıcaklığın otomobillerin performansını etkileyebileceğini ve ekonomik hasara neden olabileceğini ifade etti.

San, araçların mevsim fark etmeksizin yapılması gereken periyodik bakımlarının önemine dikkat çekerek, özellikle yaz sıcaklıklarında uzun mesafelerde aralıklı yolculuk yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

“UZUN YOLDA MAKSİMUM 2 SAATTE BİR ARAÇ DİNLENDİRMELİ”

San, mola vermeden yapılan uzun yolculukların motor ve şanzıman aksamında maddi hasara yol açabileceğini belirtti.

Vatandaşlara, tatile çıkmadan önce araçlarını muayene ettirmelerini tavsiye eden San, araçlarda oluşabilecek herhangi bir ekstra durumun öncelikle giderilmesi gerektiğini söyledi.

Standart periyodik kilometre bakımlarının ve diğer bakımların önemine değinen San, uzun yolculuklarda aracın maksimum her 2 saatte bir dinlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde aracın hararete kapılabileceğini ve şanzıman arızasına yol açabileceğini ifade etti.

San, aracın dinlenirken şoförün de dinleneceğini ve bu sayede yolculuğun daha güvenli hale geleceğini belirtti.

Ayrıca, aracın yanlış kullanımının büyük hasarlara neden olabileceğini ve bu durumun hem maddi masrafa hem de tatil keyfinin kaçmasına yol açabileceğini dile getirdi.

San, son kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek herkese iyi tatiller diledi.

aw216034-04.jpg

aw216034-03.jpg

aw216034-02.jpg

aw216034-01.jpg

İlgili Haberler
Bu hastalık ölüm saçıyor! Genç yaşlı fark etmiyor. Uzun yola çıkanlar, masabaşı çalışanlar, hareketsiz kalanlar dikkat!
Uzun yola çıkarken okunacak sureler nelerdir?
Son Haberler
Mehmet Büyükekşi 'Çok şükür' diyerek Galatasaray şampiyonluğunu yanıtladı Spor
Mehmet Büyükekşi 'Çok şükür' diyerek Galatasaray şampiyonluğunu yanıtladı
AKP'de çalışanların aldığı maaş ortaya çıktı! Zam ve ikramiye kaldırılınca ağladılar Ekonomi
AKP'de çalışanların aldığı maaş ortaya çıktı! Zam ve ikramiye kaldırılınca ağladılar
12 günlük gelin erkek çıktı. Damat yıkıldı Dünya
12 günlük gelin erkek çıktı. Damat yıkıldı
Malatya'da 94 yaşındaki adam kanseri yenerdi Yerel Haberler
Malatya'da 94 yaşındaki adam kanseri yenerdi
Dolar kurunda KKM fırtınası: Hazır olun çok sert olacak Ekonomi
Dolar kurunda KKM fırtınası: Hazır olun çok sert olacak
ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı Ekonomi
ABD’li banka Merkez Bankası’nın faiz indireceği tarihi açıkladı
Yoldayken bu numaralara aman dikkat! Önce tartıştı sonra yola atlayıp yere savruldu Yerel Haberler
Yoldayken bu numaralara aman dikkat! Önce tartıştı sonra yola atlayıp yere savruldu