Yaz sıcaklıklarında otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Uzun yola çıkacaklara kritik uyarılar

Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tatil sezonunun başladığını belirten Eskişehir'de otomobil tamir ve bakım ustası olan Osman San, sıcaklığın otomobillerin performansını etkileyebileceğini ve ekonomik hasara neden olabileceğini ifade etti.

San, araçların mevsim fark etmeksizin yapılması gereken periyodik bakımlarının önemine dikkat çekerek, özellikle yaz sıcaklıklarında uzun mesafelerde aralıklı yolculuk yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

“UZUN YOLDA MAKSİMUM 2 SAATTE BİR ARAÇ DİNLENDİRMELİ”

San, mola vermeden yapılan uzun yolculukların motor ve şanzıman aksamında maddi hasara yol açabileceğini belirtti.

Vatandaşlara, tatile çıkmadan önce araçlarını muayene ettirmelerini tavsiye eden San, araçlarda oluşabilecek herhangi bir ekstra durumun öncelikle giderilmesi gerektiğini söyledi.

Standart periyodik kilometre bakımlarının ve diğer bakımların önemine değinen San, uzun yolculuklarda aracın maksimum her 2 saatte bir dinlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde aracın hararete kapılabileceğini ve şanzıman arızasına yol açabileceğini ifade etti.

San, aracın dinlenirken şoförün de dinleneceğini ve bu sayede yolculuğun daha güvenli hale geleceğini belirtti.

Ayrıca, aracın yanlış kullanımının büyük hasarlara neden olabileceğini ve bu durumun hem maddi masrafa hem de tatil keyfinin kaçmasına yol açabileceğini dile getirdi.

San, son kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek herkese iyi tatiller diledi.