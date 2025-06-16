Yaz sofralarının gizli kahramanı! En sağlıklı balık açıklandı

Yaz aylarında sağlıklı ve hafif beslenme arayışında olanlar için müjdeli haber geldi.

Beslenme uzmanları ve bilim insanları, yaz beslenmesi için en sağlıklı balığı seçti: Somon balığı.

Fosfor açısından zengin olan bu balık, hem enerji üretimine katkıda bulunuyor hem de yazın vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılayarak sofraların vazgeçilmezi olmaya aday.

Bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleriyle desteklenen bu seçim, sağlıklı yaşam tutkunlarını heyecanlandırdı.

SOMONUN BESLEYİCİ GÜCÜ: FOSFOR VE DAHA FAZLASI

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Prof. Dr. Walter Willett, somonun yaz beslenmesi için ideal bir seçim olduğunu vurguladı:

“Somon, omega-3 yağ asitleri, fosfor, selenyum ve D vitamini açısından zengin bir besin. Yazın artan enerji ihtiyacı ve kemik sağlığı için fosfor alımı kritik önem taşıyor. Somon, bu ihtiyaçları karşılamada eşsiz bir kaynak.”

Willett’in bu görüşü, somonun yalnızca lezzetli değil, aynı zamanda sağlık dostu bir balık olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Fosfor, vücudun enerji üretiminde, kemik ve diş sağlığında hayati bir rol oynuyor. Yetişkinler için günlük fosfor ihtiyacı yaklaşık 700 mg olarak belirlenirken, 100 gram somon bu ihtiyacın yaklaşık %30’unu (250-300 mg) karşıladı.

Somonun içerdiği omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını desteklerken, D vitamini yaz aylarında güneş ışığından yeterince faydalanılamayan durumlarda kemik sağlığını korudu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Journal of Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, somon gibi yağlı balıkların düzenli tüketiminin beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve depresyon riskini azalttığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Dr. Sarah Brewer, “Somon, omega-3 yağ asitleri sayesinde anti-inflamatuar etkiler gösteriyor ve yazın zihinsel yorgunluğu azaltmada etkili” dedi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yer alan bir başka çalışma, fosfor açısından zengin besinlerin kas ve kemik sağlığını güçlendirdiğini, özellikle yazın aktif yaşam tarzına uyum sağlayan bireylerde enerji üretimini artırdığını gösterdi.

YAZ BESLENMESİNDE SOMONUN YERİ

Yaz aylarında ağır yemeklerden kaçınmak isteyenler için somon, hafif ve besleyici bir alternatif sundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanları, somonun ızgara, fırın veya buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde besin değerlerini koruduğunu belirtti:

“Kızartma yerine bu yöntemler, omega-3 ve fosforun vücuda maksimum fayda sağlamasını garantiler. Ayrıca, somonu limon ve yeşilliklerle servis ederek C vitamini alımını artırabilirsiniz.”

Somonun yaz sofralarındaki popülerliği sadece besleyici özellikleriyle sınırlı değil.

Imperial College London’dan Dr. Helen Croker, somonun düşük kalorili yapısının kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ifade etti:

“Yazın formda kalmak isteyenler için somon, hem tok tutuyor hem de metabolizmayı destekliyor.”

UZMANLARDAN TÜKETİM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, haftada 2-3 porsiyon (her biri yaklaşık 100-150 gram) somon tüketimini önerdi. Ancak, taze ve doğru koşullarda saklanmış balık seçimi büyük önem taşıdı.

Somonun pullarının kolay dökülmemesi, kokusuz olması ve yüzeyinde çökme olmaması tazeliğinin göstergesi. Ayrıca, böbrek hastalığı gibi özel sağlık sorunları olan bireylerin fosfor alımını doktor kontrolünde dengelemesi gerekiyor, çünkü fazla fosfor birikimi kemik ve damar sağlığını olumsuz etkileyebildi.

YAZ SOFRALARINA RENK KATIN

Somon, yaz beslenmesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek olarak öne çıktı.

Fosfor kaynağı bu balık, salatalarda, ızgaralarda veya hafif soslarla hazırlanarak sofralarınıza sağlık kattı.

Bilimsel araştırmaların ve uzman görüşlerinin işaret ettiği bu süper besin, yazın enerjik ve sağlıklı kalmak isteyenler için ideal bir tercih olduğunun altı çizildi.

Siz de somonu sofralarınıza taşıyarak hem damak zevkinize hem de sağlığınıza yatırım yapabileceğiniz vurgulandı.