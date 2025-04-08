Yaz tatili erkene çekilecek iddialarına MEB'den cevap geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi hesabı üzerinden "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı haberleri yalanladı.

"YAPILAN HABERLER YA ÖZENSİZCE YA DA ART NİYETLİDİR"

"Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" haberlerine ilişkin MEB'den yalanlama geldi. MEB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir. İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir"

NE OLMUŞTU

Teknolojioku haber sitesinde yer alan haberde "Öğrenciler ve veliler için müjde! Okullar, Kurban Bayramı nedeniyle planlanandan erken kapanabilir. Yaz tatili 15 gün öne çekilebilir." iddiaları ortaya atılmıştı. Haberde Normal takvime göre 20 Haziran’da kapanacak olan okulların 9 Haziran'da bitecek olan bayram tatilinden dolayı 5 Haziran'da kapanacağı öne sürülmüştü.