Yaz tatili için o ülkeye seçenler üzülecek: Seferler iptal

Kaynak: AA
Yaz tatili için o ülkeye seçenler üzülecek: Seferler iptal

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların grevi nedeniyle 25 Haziran'da gidiş yönlü planlanan bütün seferler iptal edildi.

Charleroi Havalimanı yönetimi, 25 Haziran Çarşamba günü ülke genelinde grev yapılacağını, bu yüzden operasyonların güvenli biçimde yürütülmesini sağlayacak yeterli personelin olmayacağını açıkladı.

Açıklamada, bu tarihte Charleroi Havalimanı'ndan geliş ve gidiş yönlü planlanan bütün uçuşların iptal edildiği, hava yolu şirketlerinin yolcularla yeniden rezervasyon veya geri ödeme için temasa geçeceği bildirildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi de 25 Haziran Çarşamba günü yapılacak ulusal greve güvenlik hizmetleri sağlayan personelin de katılacağını, bu nedenle operasyonlarda ciddi aksamaların beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, 25 Haziran'da gidiş yönlü uçuş yapılmamasına karar verildiği, firmaların yolcuları seçenekleri hakkında doğrudan bilgilendireceği belirtildi.

Gidiş yönlü uçuşların iptalinin ardından bazı geliş yönlü uçuşlarda da iptaller olabileceğine işaret edilen açıklamada, yolculara uçuşlarının durumunu sıklıkla kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Brüksel toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları da greve katılacaklarını duyurdu. Bu nedenle söz konusu tarihte ülkedeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmının iptal edilmesi bekleniyor.

STIP, 25 Haziran'da Brüksel içinde yolculuk planlayanların toplu ulaşım dışındaki seçeneklere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika genelinde faaliyet gösteren bütün sendikalar, 25 Haziran'da grev ve büyük çaplı gösteri düzenleme kararı aldı. Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede, Belçika'da 13 Ocak, 13 Şubat, 31 Mart ve 29 Nisan'da da grev yapılmış ve hayat durma noktasına gelmişti.

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