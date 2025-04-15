Yaz tatili tarihi değişiyor mu? Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran gelişme

20 Haziran'da karne almayı bekleyen öğrencileri heyecanlandıran bir kulis bilgisi geldi. Ankara kulisleri tüm öğrence veli ve öğretmenleri yakından ilgilendiren bir kararla yaz tatili başlangıç tarihinin değiştirildiğini konuşmaya başladı.

Yaz tatili tarihinin değiştirilmesi nedeni ise Kurban Bayramı tatili... İddiaya göre yaz tatili başlangıç tarihi bu nedenle 2 Haziran'a çekilebilir.

KURBAN BAYRAMI İLE BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaz tatilini erkene alma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Gelen son bilgilere göre eğitim döneminin 2-6 Haziran haftasında tamamlanması ve sosyal etkinlik haftasının iptal edilmesi gündeme geldi.

BAKANLIK ERKEN TATİL İDDİALARINI DOĞRULAMADI

Ancak öğrencilerin erken tatile girme hayalleri kısa sürdü. Söz konusu iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran'da sona ereceğini bildirdi.