Yaz tatilinde saçlara dikkat

Kuaför Yıldırım, yazın gelişi ile birlikte tatil sezonun açıldığını hatırlatarak, güneşli günlerin tadını havuz ve denizde çıkarmak isteyenlerin soluğu tatil beldelerinde almaya başladığını belirtti ve uyarılarda bulundu.

Yaz tatilinde saçlara dikkat

Kuaför Erkan Yıldırım serin suların ve güneş banyosunun tadının doyasıya çıkarıldığı tatil döneminde saçların büyük ölçüde yıpranabileceğini belirterek, güneş, deniz ve havuzun yıpratıcı etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenleri açıkladı.

Güneş banyosu yaparak serin suların keyfini sürenleri saçla konusunda uyaran Yıldırım, tatil döneminde saçların da fena halde yıpranabileceğini kaydetti ve şöyle konuştu:

“Havuzlarda, zararlı organizmaları temizlemek için klor kullanılır. Bu madde saçlar için zararlıdır. Denizdeki aşırı tuz miktarı ve güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, hatta duş aldığımız suyun içindeki kireç oranı bile saçlarımızın kurumasına yol açar. Bu nedenle tatil sırasında saçlar epey yıpranır” dedi.

BONE KULLANILMALI

Tatilin yıpratıcı etkilerinin bazı önlemlerle azaltılabileceğini belirten Erkan Yıldırım, saç sağlığına önem verenlere yüzerken bone kullanmalarını tavsiyesinde bulundu. Yıldırım, “En güzel önlem, yüzerken bone kullanmaktır. Bone, havuz ve deniz suyunun saçlara verdiği zararı en aza indirir. Ama pek çok kişi bone kullanmaktan hoşlanmaz. Suya girmeden önce saçları ıslatmak, yani duş almak da işe yarayan bir yöntem. Saçı ıslatmak, klorla temasını en aza indirir. Ayrıca yüzerken saçları topuz ya da örgü yapmak da saçların suyla temasını azaltacaktır'' şeklinde konuştu.

'' ŞAMPUANLA YIKAYIN''

Sudan çıkar çıkmaz tekrar duş alınması gerektiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

''Sudan çıktıktan hemen sonra şampuanla duş almak, saçı klor ve tuzdan arındırılır. Normalde saçın her gün şampuanla yıkanmasını önermem, ancak her gün yüzenlerin şampuan kullanması gerekiyor. Bir de saçların uçları kolay kırıldığı için bakım kremi kullanmakta fayda var. Tatilde kurutma, fön ve maşa gibi işlemlerden mümkün olduğunca uzak durun.''

Tatilde saçları ihmal etmenin saça kalıcı zararlar verebileceğine dikkat çeken Erkan Yıldırım, bakım için en azından gece vakitlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, ''Akşamları besleyici saç kremleri sürmek, saçların gece boyu onarılmasını sağlayacaktır. Mümkünse haftada bir veya iki defa saç maskesi yapılmasını da öneririm. Bunun için illa pahalı ürünler alınmasına gerek yok. Doğal malzemeleri, örneğin zeytinyağı veya doğal içerikli hindistan cevizi yağını saçlara sürüp birkaç saat bekletmek, saçlara kaybettiği canlılığı ve parlaklığı yeniden kazandıracaktır. Mümkünse bir uzmana keratin bakımı yaptırmak da saçı yeniden sağlığına kavuşturacaktır'' diye konuştu.

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