Yaz tatiliniz zehir olmasın! Denizlerin en tehlikeli canlısı... Dakikalar içinde felç geçirebilirsiniz

Elbette çoğumuzun aklına ilk önce köpekbalıkları ya da zehirli denizanaları gelse de, deniz büyüleyici güzelliğinin altında son derece tehlikeli canlılara da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle 'Jaws' gibi filmleri izledikten sonra, plajda rastlanan canlılarla temas etmek denizlerden çok daha güvenli görünüyor.

Yine de, zaman zaman kıyıya vuran tehlikeli canlılar da olabiliyor. Geçtiğimiz ay Tazmanya sahillerinde ortaya çıkan ve 'felaketin habercisi' olarak anılan bu canlı gibi.

NE OLDUĞUNU BİLMEDEN ELİNE ALDI

Dışarıdan bakıldığında zararsız görünen bir deniz kabuğunun, 'ciddi bir tehlike yaratabileceği' fikri ilk başta kulağa abartılı gelebilir, ancak bu epeyce mümkün.

Japonya’da yaşayan ve TikTok’ta oldukça popüler bir içerik üreticisi olan Becky Lee, etkileyici bir deniz kabuğu koleksiyonuna sahip. Ancak son paylaşımında yaptığı şeyin ne kadar tehlikeli olduğunun o da farkında değildi.

Siyah-beyaz desenli, güzel görünen bir kabuğu eline aldığı anları kayda alan Lee, aslında dünyanın en zehirli deniz salyangozunu tuttuğunu sonradan öğrendi.

NEYSE Kİ SOKMADI...

Neyse ki Becky Lee, kısa süre sonra paylaştığı bir başka videoda konik deniz salyangozu tarafından sokulmadığını açıkladı.

Bu tehlikeli canlı, 'sigara salyangozu' olarak da biliniyor; çünkü zehri o kadar güçlü ki, etki göstermeden önce ancak bir sigara içecek kadar süreniz olduğu söyleniyor.

Becky, bu ölümcül deniz canlısı ile karşılaşan ilk kişi değil ve muhtemelen, bu deneyimi hayatı boyunca unutmayacak.

O gün salyangozun 'iyi bir ruh halinde' olması büyük bir şanstı diyor Becky, zira bu canlının zehrine karşı bilinen bir panzehir bulunmuyor.

Konik Deniz Salyangozu (Cone Snail) hakkında bilinenler oldukça çarpıcıdır. Bu deniz canlısı, etkileyici güzelliğine rağmen doğada bilinen en zehirli hayvanlardan biridir ve ölümcül olabilir.

KONİK DENİZ SALYANGOZU HAKKINDA BİLİNENLER

Latince adı Conus olan konik deniz salyangozlarının 800’den fazla türü vardır. Tropikal ve subtropikal denizlerde, özellikle Hint-Pasifik bölgesinde yaşarlar. Genellikle 2–15 cm arasında değişen boyutlara sahiptirler. Parlak renkli, güzel desenli konik kabuklarıyla dikkat çekerler.

NEDEN TEHLİKELİDİR?

Konik deniz salyangozları, avlarını felç etmek için konotoksin adlı güçlü bir zehir üretirler. Bu toksini, avına veya tehdit algıladıkları canlılara tıpkı bir zıpkın gibi fırlattıkları dikenli bir yapı (radula dişi) ile enjekte ederler.

Konotoksin, sinir sistemini etkiler; sinir iletimini durdurabilir. Etkisi çok hızlıdır. Birkaç dakika içinde kas felci, solunum durması ve ölüm görülebilir. Bilinen bir panzehiri yoktur. Bazı türleri, bir insanı tek ısırıkla öldürebilecek kadar zehir üretir. Bilimsel kayıtlara göre bugüne kadar 30'dan fazla insan ölümüne neden olmuştur.

TIBBİ ARAŞTIRMALARDAKİ YERİ

İronik biçimde, konotoksinler bugün ağrı kesici olarak test edilmektedir. Morfinden 1000 kat daha etkili, bağımlılık yapmayan doğal ağrı kesicileri geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır.

Kesinlikle çıplak elle tutulmamalıdır. Kabuk koleksiyoncuları veya dalgıçlar için görünümüne aldanmak ölümcül olabilir. Hayvan ölü görünse bile zehir iğnesi hâlâ aktif olabilir.

Özetle, konik deniz salyangozu, güzelliğiyle göz kamaştıran ama tek ısırıkla bir insanı öldürebilecek kadar tehlikeli, ölümcül bir deniz canlısıdır. Bilim insanları için hem bir tehdit hem de potansiyel bir ilaç hazinesidir.