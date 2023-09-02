Yaz transfer döneminde transferlere harcanan para dudak uçuklattı

Avrupa'da yaz transfer dönemi sona ererken, yapılan transferlere dönem oldukça hareketli geçti. Yapılan transferlere harcanan para dudak uçuklattı.

Yaz transfer döneminde transferlere harcanan para dudak uçuklattı

Editör: Ufuk Cingöz

Avrupa için yaz transfer dönemi sona erdi.

Transferin son günü yapılan transferler dikkat çekerken, transfer dönemi oldukça hareketli geçti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfere harcanan para dudak uçuklattı.

Yazın hareketli ligi Suudi Arabistan ve Süper Lig dahil olmak üzere, 12 ligde transfere harcanan para şu şekilde;

(İngiltere) Premier League: 2.8 milyar €
(Fransa) Ligue 1: 900.6 M€
(İtalya) Serie A: 853.1 M€
(Suudi Arabistan) Suudi Pro League: 846.5 M€
(Almanya) Bundesliga: 747 M€
(ispanya) La Liga: 439.8 M€
(Hollanda) Eredivisie: 226.7 M€
(İngiltere) Championship: 212.6 M€
(Portekiz) Liga Portugal: 189.9 M€
(Belçika) Pro League: 140.3 M€
(Meksika) Liga MX Apertura: 126.3 M€
(Türkiye) Süper Lig / 118.1 M€

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