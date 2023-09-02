Yaz transfer döneminde transferlere harcanan para dudak uçuklattı

Editör: Ufuk Cingöz

Avrupa için yaz transfer dönemi sona erdi.

Transferin son günü yapılan transferler dikkat çekerken, transfer dönemi oldukça hareketli geçti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfere harcanan para dudak uçuklattı.

Yazın hareketli ligi Suudi Arabistan ve Süper Lig dahil olmak üzere, 12 ligde transfere harcanan para şu şekilde;

(İngiltere) Premier League: 2.8 milyar €

(Fransa) Ligue 1: 900.6 M€

(İtalya) Serie A: 853.1 M€

(Suudi Arabistan) Suudi Pro League: 846.5 M€

(Almanya) Bundesliga: 747 M€

(ispanya) La Liga: 439.8 M€

(Hollanda) Eredivisie: 226.7 M€

(İngiltere) Championship: 212.6 M€

(Portekiz) Liga Portugal: 189.9 M€

(Belçika) Pro League: 140.3 M€

(Meksika) Liga MX Apertura: 126.3 M€

(Türkiye) Süper Lig / 118.1 M€