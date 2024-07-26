Yaz yağmurunun vurduğu Osmaniye’de araçlar suya gömüldü

Kaynak: İHA
Yaz yağmurunun vurduğu Osmaniye’de araçlar suya gömüldü

Osmaniye’de sağanak yolları göle çevirirken, araçlar da suya gömüldü.

Osmaniye’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı.

Yağışın etkisiyle çok sayıda araç suya gömüldü. İtfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Adnan Menderes Mahallesi’nde park halindeki bir araç, su birikintisinin içinde kaldı. İtfaiye ekipleri mazgalların üzerini açarak suyun tahliyesini sağladı.

Cebelibereket Konteyner çarşıda da bazı iş yerleri yağmur sularına maruz kaldı. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı.

İtfaiye ile AFAD ekipleri çalışma başlatırken, şehrin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşandı.

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