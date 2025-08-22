Yaz Yıldırım'ın Kerem Aktürkoğlu sözleri şaşkınlık yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım katıldığı programda "Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacağım." dedi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın kızı katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı.

Yaz "Benim en büyük hedefim Fenerbahçe'ye başkan olmak. Sonra diğerlerine bakarız" derken programın sunucusu Aydın Cingöz'ün "Kerem Aktürkoğlu gelsin mi gelmesin mi? sorusuna ise şu yanıtı verdi.

"KEREM BİZE YAKIŞMAZ"

Yaz Yıldırım "Gelmesin. İyi oyuncu değil. Bizim taraftarları alkışladı. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım. Brezilya, Fransa, Arjantinli oyuncular lazım. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu almayalım. Kerem olmaz bize." ifadelerini kullandı.

