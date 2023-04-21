Yaza fit nasıl girilir

Editör: Ali Öncü

Çoğumuzda bahar mevsimi, yorgunluk ve halsizlik hissettirse de bazı metabolik değişikliklerle bu mevsimi en yararlı biçimde geçirebiliriz” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kolukırık, önemli bilgiler verdi. Kolukırık, şunları söyledi:

“Haliyle kilo artışımız kaçınılmaz oldu. Oysa bahar mevsimiyle beraber ince kıyafetler, beyaz tişört, açık renk kot giyilmeye başlanacak. Bu durum, fazla kilolarımızın bizi daha çok rahatsız etmesine neden olabilir. Kısa sürede hızlı kilo verme gibi hataların yinelemesi ise bedenimize zarar vermekten başka bir işe yaramayacak. Hızlı verilen kilolar ise fazlasıyla geri alınacaktır. Bilinçli ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenler bahar aylarında yapacakları bazı değişikliklerle bunu daha kolay gerçekleştirebilir. Havaların ısınması vücudumuzda birtakım hormonların ve nörotransmitterlerin daha fazla salgılanmasına neden olur. Kan basıncını artıran adrenalin hormonu bunlardan biridir. Adrenalin hormonunun artması metabolizmamızın hızlanmasına neden olur. Bahar aylarında aşık olma hissinin de uyanmasına sebep olan bu hormon, bireylerde daha hareketli olma isteği uyandırır. Sağlıklı zayıflayabilmek ve kış aylarında alınan kilolardan kurtulabilmek için hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler yaza daha fit ve zinde bir vücutla girmemizi sağlayabilir.”

“KAHVALTI YAPIN”

Diyetisyen Kolukırık, kahvaltının önemine vurgu yaptı şöyle konuştu:

“Önümüzde koca bir gün var ve bedenimiz daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacak. Bunu en güzel, bol C vitamini, protein ve lif içeren bir kahvaltıyla sağlayabiliriz. Protein açıda zengin lor peyniri, c vitamini kaynağı yeşillikler ve kırmızı biber, biraz da fındık yağı kullanarak yapacağımız sebzeli bir omlet kahvaltımızı renklendirebilir ve yeterince tokluk sağlayarak güne güzel başlamamıza neden olur.”

“YANINIZDA SU ŞİŞESİ TAŞIYIN”

Kolukırık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gün içerisindeki yoğunlukla su içmeyi unutabiliyoruz. 1-1.5 litrelik şişeler edinin ve yanınızdan ayırmayın. Su içmekten hoşlanmıyorsanız suyunuza nane, karanfil, limon atarak aroma kazandırabilir, içimini kolaylaştırabilirsiniz. Yapılan araştırmalarda yeterli su tüketmenin metabolizmayı hızlandırdığı görülmüştür. Sağlıklı zayıflamak ve beden sağlığını korumak için bol su içmeye önem verilmelidir.”

AÇ KALMAK ZAYIFLATIR MI

Zayıflamak için yapılan en büyük yanlışlardan birinin vücudu saatlerce aç bırakmak olduğunu belirten Kolukırık, “Bu metabolizmamızın yavaşlamasına neden olur. Son yapılan çalışmalarda vücudu uzun süre aç bırakmanın kalp krizi ve inme riskini arttırdığı bulunmuştur. Uzun süreli açlık hali, vücudumuzda kas yıkımına neden olur. Bu da kanda ürik asidin artmasına ve koma ve ölümle sonuçlanabilecek ketozis durumuna neden olabilir. Fazla kilolarımızdan kurtulmanın en önemli noktalarından biri de midemize 2.5-3 saatte bir besin aldığımız aralıklı beslenme şekli” diye konuştu.