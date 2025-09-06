Ankara'nın Keçiören Belediyesi, yaz tatilini tamamlayan öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına güzel bir şekilde başlangıç yapması için "Yaza Veda Okula Merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yer alan oyunlar, gösteriler ve atölyeler, çocuklar için güzel anlara sahne oldu. Spor, eğlence ve bilimi tek noktada buluşturan şenlik, Keçiören Fatih Stadı'nda gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, çocukların mutluluğu için ellerinden geleni yaptıklarını ve çocukların sevinçlerini gördükçe mutlu olduklarını belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU, BU ŞEHRİN EN KIYMETLİ HAZİNESİ"

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte çocuklara ve ailelere seslenen Keçiören Belediye Başkanvekili Tolga Turgut, "Yaz tatilini geride bırakırken, yeni eğitim ve öğretim yılı için sizlere özel bir şenlik düzenledik. Çocuklarımızın mutluluğu, bu şehrin en kıymetli hazinesi. Sizler güldükçe Keçiören güzelleşiyor, Ankara güçleniyor. Değerli aileler, sizlerin emekleriyle büyüyen çocuklarımız bizim de göz bebeğimiz. Onların yüzündeki tebessüm, hepimizin ortak sevinci. Sevgili çocuklar, bu şenlik sizler için. Oyun alanlarında eğlenin, sahnede coşun, atölyelerde öğrenin, bol bol gülün. Bu vesileyle sizlere Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'ın selamlarını iletiyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının çocuklarımıza ve ailelerine sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR HÜNERLERİNİ GÖSTERME FIRSATI BULDU'

Şenlik kapsamında kurulan atölyelerde çocuklar; el becerilerini geliştirdi, hünerlerini gösterdi. Resim ve boyama atölyeleri, geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan tasarım çalışmaları, bilim deneyleri atölyesi ve daha birçok aktivite ile çocuklar birlikte vakit geçirdi. Şenlik alanında geleneksel sokak oyunlarının yanı sıra yarışmalar da düzenlendi. Yüz boyama stantları, portatif oyun parkurları ve hediye çekilişleriyle devam etti.

Düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanvekili Turgut'un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ve Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç da katıldı.