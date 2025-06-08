Yazar Dilipak Binali Yıldırım'ı kendi sözleri ile vurdu! Büyük lokma yut...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın geçmiş yıllarda yapmış olduğu bir konuşmayı yayınladı. Video kısa sürede çok fazla paylaşıldı.

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından Binali Yıldırım'ın bir videosunu paylaştı.

'Büyük lokma yut, büyük laf söyleme!' şeklinde bir notla video paylaşan Dilipak, Binali Yıldırım'ın yaptığı bir konuşmadaki sözlerini hatırlattı.

Paylaşılan videoda seçim dönemi Binali Yıldırım'ın konuşması görülüyor. Binali Yıldırım, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde 'yaşanacakları' sıralıyor.

Binali Yıldırım konuşmasında "Kemal Kılıçdaroğlu gelirse mapushaneler boşalacak. Öcalan serbest kalacak" diyor.

Dilipak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşanan süreçle ilişkin Binali Yıldırım kendi sözlerinin olduğu video ile dikkat çeken bir yorum yapmış oldu.

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