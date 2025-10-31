1 Ekim tarihinde Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir Facebook paylaşımını alıntılayarak, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düşen ve ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan Yazar Ergün Poyraz, dün görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.

"SİYASİLER ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALI"

Hastanede tedavi altına alınan Poyraz, bu sebeple duruşmaya katılamadı. Avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, Poyraz’ın kronik şeker rahatsızlığı olduğunu ve doktorların “Ayaklarının kesilme riski var” dediğini belirtmişti.

Poyraz’ın bir diğer avukatı Ramazan Tülü duruşmada söz alarak, müvekkilinin söz konusu fotoğrafı paylaşan ilk kişi olmadığını, kamu zararına dikkat çekmek istediğini, evin tapusunun da Özlem Çerçioğlu’a değil, eşine ait olduğunun altını çizdi.

Siyasetçilerin eleştirilere açık olması gerektiğini vurgulayan Tülü, Poyraz’ın tahliyesini ve beraatini istedi. Savcı ise Poyraz hakkında adli kontrolle tahliye kararı verilmesini talep etti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 25 KASIM’DA

Mahkeme, “atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklulukta geçirilen süre ve sağlık durumunu” dikkate alarak Poyraz’ın yurtdışına çıkış yasağı tedbiriyle adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Hakim ayrıca Poyraz’ın sağlık durumunu dikkate alarak ‘imza atma şeklinde adli kontrol’e yer olmadığına hükmetti. Bir sonraki duruşma 25 Kasım’da görülecek.