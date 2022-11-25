Yazar Jean Carroll, Trump'a cinsel saldırı davası açtı

ABD'li yazar Elizabeth Jean Carroll, eski ABD başkanı Donald Trump'ı "birinci dereceden tecavüz" suçlamasıyla dava etti.

Elle dergisinin eski köşe yazarlarından Carroll, New York'ta cinsel saldırı mağdurlarına bir yıl süreyle zaman aşımı olmaksızın dava açma hakkı tanıyan yasanın yürürlüğe girmesi üzerine mahkemeye başvurdu.

78 yaşındaki Carroll, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili dostlar, bu akşam gece yarısından birkaç dakika sonra eski başkana tecavüz davası açtık. Ülkedeki en büyük sivil haklar avukatlarına şükranlarımı sunuyorum: Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!"

Carroll, 2019 yılında yayımlanan kitabında Trump'ın kendisine 27 yıl önce New York'taki lüks bir mağazada tecavüz ettiğini iddia etmişti. Trump ise iddia üzerine Carroll’ı tanımadığını öne sürerek "Gerçek olamaz çünkü tipim değil" demişti.

Trump'ın bu ifadeleri dolayısıyla Trump'a hakaret davası açan Carroll'ın zaman aşımı sebebiyle "cinsel saldırı" davası açması mümkün olmamıştı.

"DOSYALAR BİRLEŞTİRİLEBİLİR"

Yargıç Lewis A. Kaplan, başvuru sonrası yaptığı açıklamada "gelecek yılın bahar aylarında başlayacak mahkeme dosyalarının Carroll'ın üç yıl önce Trump'a açtığı ve hâlâ süren hakaret davası ile birleştirilebileceğini" söyledi.

Trump'ın avukatı Alina Habba ise "Bu dava maalesef yeni yasanın istismarına bir örnek ve gerçek tecavüz kurbanlarına zarar verme riski taşıyor" iddiasında bulundu.

HAKKINDA BİRÇOK SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Trump hakkında daha önce de birden fazla cinsel saldırı suçlaması yapılmıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçi eski başkan hakkında görevde olduğu dönemde hesaplarda sahtecilik yaptığı ve birçok gizli resmi belgeyi evine götürdüğü iddiasıyla açılan soruşturmalar sürüyor.

Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre binasının basılmasıyla ilgisi olup olmadığı da soruşturulan konular arasında.