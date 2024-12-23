Yazar ve siyasetçi hesaplaşmasında karar belli oldu! Biri Genel Başkan, diğeri ünlü gazeteci…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 Aralık 2024 tarihli duruşmada Hürriyet yazarı Nedim Şener’e iftiralarla kişilik haklarına saldırı iddiası sebebiyle mahkeme tarafınca 30 bin TL tazminat ödemeye karar verildi. Şener, detayları bugünkü ‘CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iftiralarına ceza” başlıklı köşe yazısında paylaştı. Ayrıca Şener'e de Özel'e sert ifadeleri sebebiyle 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

ÖZEL’DEN DE TAZMİNAT DAVASI

Şener, dava öncesinde Özgür Özel’in “dokunulmazlık” zırhı nedeniyle ceza davasından “takipsizlikle” kurtulduğunu söyledi. Şener, “İftiralarına karşılık sarf ettiğim “Yalancı, iftiracı, şerefsiz, şeref yoksunu...” gibi ifadelerim nedeniyle 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. İftiralarına karşılık olarak sarf ettiğim sözlerimden dolayı talep ettiği 100 bin TL’lik tazminatın küçük de olsa bir kısmı yani 15 bin TL’lik kısmı kabul edildi.” dedi.

30 BİN TL TAZMİNAT

Açtığı dava için ise kararı açıklayan Şener, “Sonunda Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 Aralık 2024 tarihli duruşmada Özgür Özel’i, attığı iftiralarla kişilik haklarıma saldırı yaptığı için talebimizin tamamını kabul ederek 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.” şeklinde ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK, 26 Eylül 2022 günü Mersin Mezitli Polis karakoluna bir saldırı düzenlemişti. Saldırıda adı geçen PKK’lı teröristlerden “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan’ın, CHP’nin 2013’te hazırladığı raporda “tutuklu gazeteci” olarak yer aldığı iddia edilmişti. CHP’li Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Nurettin Demir’in 2013 yılında yayınladığı “Tutuklu Gazeteciler Raporu”nda PKK’lı teröristlere ilişkin iddialara cevap verilmişti.

Nedim Şener ise Özgür Özel'in kendisini temize çıkarmak adına kendi ismini üç kez “Nedim Şener’le de görüşülmüş” söylemine yer vermesine sert tepki göstererek, “Aynı gün rapor kapsamında benimle görüşme yapılmadığını, bu yanlışı benim üzerimden aklayamayacağını söyledim.” dedi.

Nedenine ilişkin ise Şener, “Çünkü ben 12 Mart 2012’de cezaevinden tahliye olmuştum, rapor ise 2012 Aralık-2013 Ocak döneminde hazırlanmış, 2013 yılı Temmuz ayında ise kamuoyuna açıklanmıştı.” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Şener, Özel’e dava açmıştı. Ardından ise Özel’de Şener’in iftiralarındaki sert söylemlerine ilişkin dava açtı.