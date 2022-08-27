Yazarımız Servet Kabaklı anılıyor

Türk Edebiyatı Vakfı merhum Başkanı ve yazarımız Servet Kabaklı için ilk anma etkinliği 28 Ağustos pazar günü saat 10:30'da Eyüpsultan Piyerloti'deki kabri başında yapılacak. Okunacak Kur'an-ı Kerim ve yapılacak duaların ardından konuklara helva ikram edilecek.

İkinci anma etkinliği de aynı gün saat 13:00'de Sultanahmet Türkistan Aşevinde gerçekleştirilecek. Buradaki sohbet toplantısında da dostları Servet Kabaklı'yı hatıralarıyla yad edip anacak.

SON DURAĞI YENİÇAĞ

13 Mart 1956'da Elazığ'da dünyaya gelen Süleyman Servet Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı. Üniversite öğrenimine 1975'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başlayan Servet Kabaklı, daha sonra nakil yaptırdığı Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Servet Kabaklı gazetecilik mesleğine memleketi Elazığ'da mahalli Uluova gazetesinde başladı. Aynı yıldan itibaren Tercüman gazetesi Elazığ muhabirliğini de üstlendi. Bu arada mahalli Elazığ ve Yeni Harput gazetelerinde makaleler yazdı.

Daha sonra Tercüman gazetesi Erzurum bürosunda muhabir olarak çalışırken Anadolu Ajansı Erzurum muhabirliği görevini de sürdürdü.

1979 yılı 29 Mayıs'ından itibaren Tercüman gazetesinin İstanbul'daki merkezinde çalıştı. 1986'dan itibaren kısa bir süre Yeni Haber gazetesinde görev aldıktan sonra Türkiye gazetesine geçti.

Türk Edebiyatı Vakfı'nda 1980'li yıllarda vakıf müdürlüğü ve Türk Edebiyatı dergisinin yayın yönetmenliği görevlerini de üstlendi. Servet Kabaklı yeni yayın dönemine başlayan Tercüman gazetesinde bir süre başyazarlık yaptı. Kabaklı, son olarak Yeniçağ gazetesinde yazıyordu.