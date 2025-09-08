Yazdan çıkarken uzmanlardan kritik uyarılar

Düzenleme: Sena Özkan
Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte, sıcak hava, nem, deniz ve havuz gibi etkenlerin tetiklediği vajinal enfeksiyonlar, tatil dönemindeki tedavi ihmalleri veya yarım bırakılan tedaviler nedeniyle kış aylarına taşınabildi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, bu durumun hem bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini hem de kronikleşen enfeksiyonlar yoluyla ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabileceğini belirtti.

Uzmanlara göre; Yaz aylarında artan vajinal enfeksiyonların kışa devretmesi, enfeksiyon etkenlerinin vücutta daha uzun süre kalmasına ve direnç kazanmasına neden olabilir. Bu durum, enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabilir ve tekrarlayan enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Özellikle hijyen eksikliği, yanlış hijyen uygulamaları (örneğin, vajinal duş yapmak veya aşırı kimyasal içeren ürünler kullanmak) ve antibiyotik kullanımının vajinal flora dengesini bozması, enfeksiyonların kronikleşmesinde önemli rol oynadı.

Uzmanlar, vajinal enfeksiyonların belirtileri arasında kaşıntı, yanma, anormal akıntı ve kötü koku gibi şikayetlerin yer aldığını ve bu belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası jinekoloji dergilerinde yayımlanan araştırmalar, vajinal enfeksiyonların %70-80 oranında bakteriyel vajinoz, %20-30 oranında ise mantar enfeksiyonlarından kaynaklandığını gösterdi.

Kadın Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Elena Petrova, "Yaz döneminde maruz kalınan stres, beslenme değişiklikleri ve hijyen kurallarına yeterince uyulmaması, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yatkınlığı artırır. Kışa girerken bu enfeksiyonların devam etmesi, pelvik inflamatuar hastalık (PID) gibi daha ciddi üreme sağlığı sorunlarına yol açabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

TEDAVİ İHMALİNİN SONUÇLARI

Tedavi edilmeyen veya eksik tedavi edilen vajinal enfeksiyonlar, vajinal floradaki dengesizliği artırarak trikomonas gibi paraziter enfeksiyonların da yayılmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca, hamilelik dönemindeki kadınlarda tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyonlar, erken doğum riskini artırabilir.

Uzmanlar, herhangi bir belirti fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir jinekoloğa başvurulması ve önerilen tedaviye tam olarak uyulması gerektiğini önemle belirtti.

Antibiyotik tedavilerinin doktor kontrolünde tamamlanması, vajinal fitillerin düzenli kullanılması ve eş tedavisinin de ihmal edilmemesi, enfeksiyonların tamamen ortadan kaldırılması için kritik öneme sahip.

