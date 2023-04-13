Yaza nasıl sağlıklı girebiliriz

Dinç, yaz aylarında uyulması gereken beslenme alışkanlıkları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Güneşin dik açı ile vücuda temas etmesinin sadece cilt problemlerine neden olmadığını vurgulayan Dinç, sıcak havada dikkat edilmeyen beslenme şeklinin tansiyon dengesizliğine, halsizliğe, baygınlıklara, hazımsızlığa ve aşırı strese sebep olabileceğini söyledi. Bu nedenle beslenme şeklinin mevsime göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Dinç, “Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda daha çok mevsim ürünleri olan domates, salatalık gibi taze ürünler tüketilmeli, hafif peynir ve zeytinden yararlanılmalıdır” diye konuştu.

Yazın kafeinli içeceklerin oldukça az tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dinç, şunları söyledi:

“Bununla beraber yağlı yemeklerden ziyade haşlama, ızgara ya da benmari usulü pişirilmiş yemekler tercih edilmelidir. Terleme olayının da fazla olduğu bu aylarda fazla baharat tüketilmemelidir. Sulu meyve ve sebzeler de ölçülü miktarda tüketilmeli, su içmeye özen gösterilmelidir. Harareti aldığına inanılan gazlı içeceklerden ise kaçınılmalıdır. Gazlı içecekler daha fazla hararet yapar ve içtikçe kesilecek hissi verir. Fakat bu tüketim fazlalığı mide şikayetlerine ve yaz hastalığı olan ishale sebep olabilir. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren her birey halsizlik hazımsızlık, stres, çarpıntı, tansiyon dengesizliği gibi pek çok olumsuzluktan da korunmuş olur.

Yaz sıcaklarında insanları en fazla bunaltan şey elbette hararettir. Kışın bolca içtiğimiz adaçayı, nane çayı ve ıhlamur aslında hararet kesici etkileri olan çaylardır. Siyah çay yerine gün içerisinde bu bitkilerden yararlanmak çok daha faydalı olacaktır. Sıcakların sebep olduğu tansiyonu dengelemek adına ise hawthorn berry olarak da bilinen alıç kapsüllerinden yararlanılabilir. Halsizlik ve çabuk yorulma gibi durumları bloke etmek adına ise Kırmızı Kore Ginseng’i en ideal bitkidir. Bu bitkinin de tablet olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca enerji ve dinçlik vermesi açısından harnup pekmezi de yaz döneminde kullanılabilir. Sindirim sistemine de fayda eden harnup hazımsızlığın da önüne geçebilir.”