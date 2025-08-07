Yazıcıoğlu bölgesinde kentsel dönüşüm başlıyor

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Yazıcıoğlu bölgesinde 32.3 hektarlık alan, 6 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla “kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ilan edildi. Karar, 7 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yazıcıoğlu bölgemizde 32.3 hektarlık alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi, şehrimiz adına çok önemli bir adımdır. Üretken belediyecilik anlayışımızla, modern, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için tüm ekibimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Maliye hazinesine ait mülkiyetler ile Tokat Belediyesine ait mülkiyetler kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmak üzere proje kapsamında değerlendirilecektir.”

BAŞKAN YAZICIOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Kentsel Dönüşümle ilgili alınan bu kararın Tokat’a hayırlı olmasını dileyen Başkan Yazıcıoğlu, “Bu önemli karar Tokat’ımıza hayırlı olsun. Bu önemli sürecin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci titizlikle yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza Tokat halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.