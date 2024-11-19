Yazık oldu

Keşke bir gol atabilseydik diyerek yazıma başlıyorum. A Millî Takımımız, Uluslar Ligi B Grubu’nda Kayseri’de Galler ile 0-0 berabere kaldı. Golsüz berabere kaldığımıza bakmayın ne fırsatları kaçırdık buna yürek dayanmaz. Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında Galler büyük baskı yaparak oynadı, baskıyı kıran Millîler oyunun kontrolünü tamamen eline aldılar. Bu dakikadan itibaren oyunu rakip sahaya yıkarak, Galler’i kendi sahasına hapsettik. Çok net fırsatlar yakaladık, kaleyi adeta bombardımana tuttuk ama golü bir türlü bulamadık. Millî Takımımız bu maçta çizgiye inip yapılan ortalarla gol aradı. Bu strateji çok yanlıştı. İlk yarıda Barış Alper ve Yunus ceza sahasına sürekli orta yaptı, yapılan ortaları gole çevirecek forvet oyuncumuz sahada olmadığı için yapılan ortalar alakasız yerlere gitti. İkinci yarıda Enes Ünal’ın oyuna girmesiyle beraber yapılan ortalar ile tehlikeli pozisyonlar yaratıldı. Millî Takımımızın en büyük eksiği safkan bir forvetin olmaması. Net bir forvetimizin olmamasından dolayı Kerem Aktürkoğlu’nu forvet oynattık. Kerem bu sezon en etkisiz maçını oynadı. Kerem’e haksızlık yapmak istemem, etkili olduğu sol kanatta oynasa çok daha iyi performans vereceğinden hiç şüphe duymam. İyi futbol oynadık. Futbolcularımızın sahadaki yardımlaşması çok iyi. Defans oyuncularımızın uyumu kusursuz. Rakip hücumculara hava topu bırakmadılar. 2 pozisyon dışında rakip oyunculara pozisyon vermedik. Maçı izlerken müthiş keyif aldım. Bu maçın hakkı bu skor değildi. Bütün Türkiye gibi benim de aklım hâlâ 87. dakikada Kerem’in attığı penaltı da kaldı. Ah be Kerem. Nasıl o topu direğin dışına isabet ettirdin. Neden sen geçtin o topun başına. Penaltıyı çok kötü kullandın. Neyse bu maç artık geride kaldı. Önümüzde Karadağ maçı var. İstediğimiz skoru elde edip, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Beşiktaş ve Millî Takımımızın eski futbolcu Tayfur Havutçu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yoğun bakıma alındığı bilgisini öğrendik. İnşallah kısa sürede tedavisi biter ve sağlıklı günlerine döner. Dualarımız seninle büyük kaptan.