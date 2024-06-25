Yazık olmadı mı Polonya'ya ah be Fransa

Dünya futbolunda haklı bir yere sahip olan Fransa, Polonya’yı mağlup ederek, birinci olarak gruptan çıkmanın hesaplarını yaptı maçtan önce…

Horozlar, kendilerine bir puan yetmesine rağmen, ‘3 puan neden olmasın’ futbol aklıyla sahaya yayıldılar…

İlk maçta Avusturya’yı yenerek 3 puan kazanan Horozlar, Mbappe gibi bir yıldızı kaybettiler...

Avusturya maçının 86. dakikasında bir hava topu mücadelesinde rakibinin omzuna burnu çarpan Mbappe’nin burnu kırıldı, 90. Dakikada da oyundan çıktı…

Fransız yıldız, maskeyle de olsa Hollanda maçının kadrosuna alındı, ama oyunda süre alamadı…

Bu maçtan önce de, Hollanda maçında olduğu gibi, Mbappe’nin oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu…

Futbol otoriteleri, Didier Deschamps’in bu oyuncunun ismini tahtaya yazacağından yüzde yüz emin olduklarını vurgularlarken, Fransız hocanın riske girmeyeceğini ifade edenler de yok değildi…

Kadrolar açıklandığında Deschams’ın Mbappe noktasında riske girdiğini gördük…

Yıldız oyuncu maskeyle de olsa geri döndü ve bu dönüşünü de muhteşem bir penaltı golüyle taçlandırdı…

Hollanda ile grup birinciliği için de çekişen Fransa, bundan önce Polonya ile 17 maçta karşı karşıya gelmiş, 9 maçı Fransızlar, 3 Polonyalılar kazanmış, 5 maçta berabere sonuçlanmış…

Fransızlar için liderlik, Polonyalılar için prestij maçının kazananı olmadı.

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Avusturya’ya 3-1, Hollanda’ya 2-1 yenilen Polonya, takımı bu maça en azından bir puan almak için çıktı, istediğini aldı…

Fransızlar da, Avusturya ve Hollanda’dan sonra Polonya’ya acımadı…

Fransa 4-3-3, Polonya ise 3-4-1-2 sistemi ile yayıldı sahaya…

Fransızlar 4’lü, Polonyalılar ise 3’lü savunma ve çift forvetle başladılar maça…

Karşılaşmanın ilk 15’inde Fransa’nın oyuna ağırlığını koyması, çok pas yaparak rakip kaleye gitmesi golün müjdecisi olsa da, ilk 20 dakika golsüz geçildi…

Horozların, özellikle Dembele ve Hernandez ile yakaladıkları gol girişimleri sonuçsuz kaldı…

Fransızların durduğu zamanlarda da Polonyalılar kafalarını kaldırdılar ve rakip kalede tehdit oluşturdular…

Polonya özellikle Syzmanski ile Fransa savunmasını ve kaleci Maignan’ı rahatsız ederek, çantada keklik olmadığını gösterdi…

Özellikle 30’dan sonra Polonya dengeyi kurdu, sadece kurmadı oyuna da ağırlığını koydu…

Bu dakikaya kadar ne ismini ne de cismini göremediğimiz Lewandovski sahne aldı, ancak Fransız kaleci Maignan, Polonyalı oyuncuya gol sevinci yaşatmadı…

İlk 45’in sonlarına doğru Horozlar, bir kamyon dolusu pozisyon buldular, ama final pasları ve vuruşlarında yeteri kadar ayakları ve kafaları düzgün değildi…

Skorun 0-0 olması bir yana; ilk 45 için iki takımı da kutlamak gerek…

Almanya’da alışık olunmayan anormal sıcak havada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çaba gösterdi hem Fransızlar, hem de Polonyalılar…

Yiğidin hakkını yiğide vermek gerekirse; saygıyı ve alkışı hak ettiler.

İKİNCİ 45 VE PENALTILAR

Fransa karşılaşmanın ikinci yarısına müthiş başladı…

Fransız oyunculara, soyunma odasında sihirli bir el değmiş olmalı ki, ikinci yarının ilk 10 dakikasında Polonya takımını inanılmaz bir baskı altına aldılar…

Polonyalıların gözü açılmadan Dembele ile bir penaltı kazandılar ve Mbappe topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek Fransa’yı 1-0 öne geçirdi…

Doğruyu söylemek gerekirse, ikinci 45 ilk yarım saatinde Polonya diye bir takım göremedi maçı izleyenler…

Arada bir kontralarla Fransa kalesine yüklenen kırmızı-beyazlılar, 75’de penaltı kazandılar…

Topun başına Lewandowski geçti, ilk atışını kaleci çıkardı, hakem tekrarladı, Polonyalı golcü ikinci penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi ve skor 1-1 oldu…

Bu golden sonra uyanan Polonyalılar, Fransa savunmasının kimyasını bozan pozisyonlar buldular, ancak ikinci golü bulamadılar…

Sonuç olarak 1-1’lik skorla Fransızlar bir üst tura çıktılar, Polonyalılar ise evlerine döndüler.