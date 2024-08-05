Yazıklar olsun…

55 İslam ülkesinde çağdaş, demokratik, laik tek ülke Türkiye idi.

AKP Anayasa Mahkemesi tarafından 2008’de “laiklik karşıtı odak oldu” gerekçesi ile hüküm giydi ceza aldı.

Anayasayı değiştirip parti kapatmayı çok zorlaştırdı.

Ve o günden sonra AKP iktidarı dinci

uygulamaların merkezi oldu.

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Gelelim “ulusal yas ilanı” konusuna;

Türkiye, İran dini önderi Ayetullah Humeyni ölünce 3 Haziran 1989’da ulusal yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için 21 Mayıs 2024’te bir günlük ulusal yas ilan etti.

23 Ocak 2015'te ölen 6. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Al-i Suud'un ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir günlük ulusal yas ilan etti.

O Suudi krallar ise Türkiye ziyaretlerinde ne Anıtkabir’de Ata’mızı ziyaret etti ne de Türkiye’deki önemli kayıplarımız için tek bir gün ulusal yas ilan ettiler.

Erdoğan, 18 Ekim 2023’te İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan etti.

2 Ağustos 2024’te İran’da siyasi suikast ile öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için de Erdoğan bir günlük ulusal yas ilan etti.

AKP iktidarı dönemindeki diğer ulusal yasları da hatırlayalım.

2 Nisan 2005’te ölen Papa II. Jean Paul için.

11 Mart 2011’de, Japonya’da 9.0 büyüklüğünde deprem için.

13 Ocak 2012'de KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatı için.

8 Temmuz 2014’te İsrail’in Gazze’ye saldırısı için üç gün.

Aralık 2014 ayında Pakistan’ın Peşaver kentine saldırıda 150 kişinin yaşamını yitirmesi için.

24 Kasım 2017’de, Mısır’da Cuma namazında 40 silahlı kişinin saldırında 309 kişinin vefatı için.

15-17 Mayıs 2018’de Gazze’de sınır protestolarında hayatını kaybedenler için üç gün.

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Sonuç olarak görülüyor ki;

Gazze şehitleri için; ulusal yaslar var, bol bol laf var ama İsrail için tek bir yaptırım yok.

AKP döneminde dinci cemaat ve tarikatlar altın dönemlerini yaşıyorlar.

Devlet kadroları onlara veriliyor.

Rantlar ve ihaleler onlara akıtılıyor.

Ulusal yaslar Türkiye’de ilan ediliyor ama daha da çarpıcı olanı şu:

Dünyanın “terörist” saydığı Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesi sonrası;

Ne Hamas’ı reddeden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas taziye yayınladı.

Ne de Filistin’de ulusal yas ilan edildi…

Yazıklar olsun Türkiye’yi bu hâle düşürenlere…