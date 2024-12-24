Yazıklar olsun

Beterin de beteri varmış. Söylenecek ne bir cümle ne bir kelime kaldı. Beşiktaş 16.ıncı hafta itibariyle lider Galatasaray'ın 18 puan gerisinde ve 6.ıncı sırada yer almakta. Bu başarılı performansla devam ederse önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkını elde etmesi çok zor. Bu takıma ne oldu veya neler oldu anlamış değilim. Geçen sezon 16.ıncı hafta itibariyle 29 puanla 4.üncü sırada ve liderin 14 puan gerisinde yer almıştı. Bu sezon kendi rekorunu geliştirdi. Bu kadar kötü futbol oynanmaz. Takımın kötü gidişatına rağmen Alanyaspor maçında büyük Beşiktaş taraftarı soğuk havada stadı yine doldurdu. Sadece iyi gün de değil kötü günde de takımına sahip çıktı. Taraftar takıma sahip çıkıyor ama Beşiktaşlı oyuncular taşıdıkları formaya sahip çıkmıyor. Giydikleri formanın ne kadar değerli ve kutsal olduğunun farkında degiller. Beşiktaş çok büyük camia, siyah-beyazlı formayı giymek herkese nasip olmaz. Bu kutsal formanın kıymetini bilmeyenler ile hemen vedalaşılması gerekiyor. Takımın şampiyon olma şansı kalmadı eyvallah ama soğuk havada stadı dolduran taraftara güzel futbol izlettirin. Böyle isteksiz, arzusuz, ruhsuz takım olamaz. Sanki birileri takıma büyü yapmış. Futbolcular sahaya zorla çıkmış gibiler. Sezona fırtına gibi başlayan Rafa Silva gitmiş, yerine mutsuz sahada sürekli top kaybeden Silva gelmiş. Alanyaspor maçında kaç tane top kaybı yaptı ben sayamadım. Rafa Silva çalım atmayı bile unutmuş. Sanki futbola yeni başlamış gibi oynuyor. Semih Kılıçsoy ne olacak senin bu halin. GİO seni oynatmıyor diye sürekli eleştiriyorduk. GİO gitti sen formana kavuştuk ama sahada seni görebilene aşk olsun. Son haftalarda sürekli forma şansı yakaladın ama takıma katkın yok. Gelelim son haftaların başrol oyuncuna. 2 haftadır Masuaku krizi yaşanıyor. Taraftarın kötü oyununa tepki gösterdiği oyuncuyla ilgili Hüseyin Yücel'de canlı yayında kulübe ihtar çektiğini açıklaması tuzu biberi oldu. Zaten kızgın olan taraftarın öfkesi daha da artı. Alanyaspor maçına yedek başlayan Masuaku'yu hangi akla hizmet oyuna aldınız. Taraftarın tepki vereceği kabak gibi ortada, nasıl olurda oyuna alırsın. Her ayağına top geldiğinde taraftar ıslıkladı. Masuaku ıslıklandı takım arkadaşlarıda etkilendi. Bunları düşünmekte gerekiyor. Beşiktaş'ta çok büyük değişimler gerekiyor. Çok keskin kararlar alınma gerekir. Bu formanın ağırlığını taşıyamayan oyuncuları hemen göndermek lazım.