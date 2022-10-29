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  • Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan'dan sert sözler. ''Yazıklar olsun. Kurullar istifa etmeli''

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan'dan sert sözler. ''Yazıklar olsun. Kurullar istifa etmeli''

Geçtiğimiz günlerde İrfan Can Kahveci'nin Serdar Aziz'in doğum gününde sosyal medyaya küfürlü tezahürat videosu düşmüştü. GS TV'de eski Galatasaraylı futbolcu Kerem İnan sert sözler kullandı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:16
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''Yazıklar olsun. Kurullar istifa etmeli'' Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan'dan İrfan Can Kahveci'nin küfürlü tezahüratına eşlik etmesi sonrası sert sözler

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan'dan sert sözler. ''Yazıklar olsun. Kurullar istifa etmeli''
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Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin maç sonu takım arkadaşı Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında küfürlü tezahürata eşlik etmesi olay olmuştu. Konuya ilişkin GS TV'de sert açıklamalarda bulunuldu.

"BU CEZALAR SADECE GALATASARAY'A GELİNCE Mİ VAR?"

Eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan GS TV'de yaptığı açıklamalarda, "Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var?" dedi.

''YAZIKLAR OLSUN TFF''

TFF'ye sert ifadelerle yüklenen İnan, "Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

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