Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan'dan sert sözler. ''Yazıklar olsun. Kurullar istifa etmeli''

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin maç sonu takım arkadaşı Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında küfürlü tezahürata eşlik etmesi olay olmuştu. Konuya ilişkin GS TV'de sert açıklamalarda bulunuldu.

"BU CEZALAR SADECE GALATASARAY'A GELİNCE Mİ VAR?"

Eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan GS TV'de yaptığı açıklamalarda, "Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var?" dedi.

''YAZIKLAR OLSUN TFF''

TFF'ye sert ifadelerle yüklenen İnan, "Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli." ifadelerini kullandı.