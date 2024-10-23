Yazıklar olsun yazıklar olsun…

MHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı eş Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı talihsiz, hadsiz çağrıyı yeniden yazmaya tenezzül etmem.

Şehitlerimizin, bebeklerimizin katili Öcalan’ı Meclis’e ve DEM grubuna davet eden Bahçeli’nin sözleri şu anlama gelmektedir;

Öcalan’a af…

Önceden idamı için ip atmıştı.

Geçenlerde el attı DEM’lilere.

Şimdi de Öcalan’a el uzattı ve ortaya af attı.

Yazıklar olsun.

Yeni Anayasa için AKP ve MHP aradığı desteği DEM’le bulma çabasında.

AKP, MHP, DEM ve katil Öcalan terörü sonlandırmak için kol kola girecek.

Yazıklar olsun.

Değerli okurlarım övünmek gibi olmasın ama 20 Ocak 2022’de bakın nasıl Tweet atmıştım:

Bu başlıkla Yeniçağ’da yayınlanan haberimiz şöyleydi:

“Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Erdoğan'ın İsrail ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKP’nin İsrail'e yakınlaşmasına ve Erdoğan'ın Öcalan açıklamasına dikkati çeken Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu "İsrail + İmralı ne oluyor iktidar?" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Uğuroğlu şu ifadeleri kullandı:

Durum maalesef bu kadar net

Seçimi kaybedeceğini anlayan Erdoğan Çözüm Sürecinden ders almamış olacak ki bir kez daha bebek katili terörist başı Öcalan’a sığınıyor

Yetmiyor İsrail’le siyasi dans için sahne alıyor

2024’te İmralı kapısını mı açacak? Bu vaat Kürt seçmene mi?

Bahçeli’nin Öcalan’a af çağrısı;

Cumhur İttifakı’nın çöküşünün tescilidir.

Tek Adam Rejiminin Türkiye’yi ihanete götürdüğünün tescilidir.

“Umut Hakkı” diyerek sadece bebek katili Öcalan’a değil 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışan ve defalarca mahkûm olan alçak FETÖ’cülerin de bu aftan yararlanması demektir.

Yeni anayasa demek Türkiye’nin beka sorunudur.

Türkiye’yi bölme, kardeş kavgası yaratma projesidir.

Bu durumda CHP’ye düşen de şudur;

-Derhal, acilen erken seçim çağrısı yapmaktır.

-81 ilde mitingler yapmak ve bebek katiline af yok çağrısı ile sert tavır koymaktır.

Demek ki iktidarın “Normalleşme” amacı buymuş.

Yazıklar olsun.

Demek ki Recep Tayyip Erdoğan yeni çözüm sürecini “yumuşama” olarak projelendirmiş.

Yazıklar olsun…

Demek ki MHP’nin gerçek yüzü buymuş.

Yazıklar olsun…

Demek ki yeni anayasa Türkiye’yi bölme projesiymiş.

Çözüm şudur;

Seçim, derhal seçim, acilen seçim…