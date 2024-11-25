Yazılımda yapay zeka dönemi: Snowflake ve Elastic öne çıkıyor

AI devriminin yazılım sektöründeki dönüştürücü etkisi üzerine yapılan analizler, Snowflake ve Elastic gibi şirketlerin gelecekteki kazançlarına ışık tutuyor. Yatırımcılar için umut verici olan bu gelişmeler, yapay zeka odaklı büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.

AI DEVRİMİNİN YENİ AKTÖRLERİ: SNOWFLAKE VE ELASTİC

Wedbush Securities analisti Daniel Ives, yapay zeka (AI) devriminin yazılım sektöründe oluşturacağı büyük değişimlere dikkat çekti. Ives, özellikle generative AI’ın (üretken yapay zeka) kurumsal tüketimdeki etkisi ve büyük dil modellerinin (LLM) yükselişinin, sektörde bir dönüm noktası yaratacağını ifade etti. Bu doğrultuda, Snowflake ve Elastic için tahminlerini yükselten Ives, her iki şirketin de “Outperform” seviyesine ulaşacağını belirtti.

Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?

Snowflake’in, son çeyreklerde ürün gelirlerindeki istikrarlı artışla dikkat çektiğini vurgulayan Ives, şirketin yapay zeka kullanım senaryolarındaki patlamadan faydalanacağını öngörüyor. Şirketin fiyat hedefi, uzun vadeli serbest nakit akışı (FCF) tahminlerine dayanarak 190 dolara yükseltildi.

Elastic için ise Ives, şirketin yeni nesil platformlara geçiş yapan müşterilere odaklanmasını önemli bir avantaj olarak nitelendirdi. Elastic’in, geleneksel satıcıların yerine AI destekli çözümler sunarak sektördeki harcamaları konsolide ettiği belirtiliyor. Bu kapsamda, Elastic’in fiyat hedefi de 135 dolara çıkarıldı.

PALANTİR VE SALESFORCE’UN HEDEFLERİ YÜKSELİYOR

Palantir Technologies için fiyat hedefini 57 dolardan 75 dolara çıkaran Ives, şirketin yenilikçi yapay zeka platformu (AIP) stratejisinin çeşitli kullanım alanlarında etkili olacağını öngörüyor. Palantir’in güçlü ürün portföyü sayesinde artan talebe yanıt vereceği ve sektörde önemli bir yer edineceği vurgulanıyor.

Salesforce için ise fiyat hedefi 325 dolardan 375 dolara yükseltildi. Şirketin AI entegrasyonuna sahip ürün tekliflerinin, müşteri ilgisini artırdığı ve büyümede yeni bir dalga yaratacağı ifade ediliyor.

YAZILIM SEKTÖRÜNDE AI DÖNEMİ

Ives, genel olarak yazılım sektörünün bir kırılma noktasına ulaştığını belirtti. 2025’e kadar AI’ın geniş ölçekli benimsenmesiyle, bu alanda 2 trilyon dolarlık harcama yapılacağını öngörüyor. Snowflake, Elastic, Palantir ve Salesforce gibi şirketlerin, bu teknolojik devrimden en fazla yararlanacak aktörler arasında yer aldığına dikkat çekildi.